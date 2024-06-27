Cultivo do café gera metade do saldo de empregos no ES em maio

Colheita do café: foram 3.644 novas contratações, metade do total de saldo do Caged Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com destaque para contratações na agricultura, o Espírito Santo criou 7.277 novos postos de trabalho em maio. Esse número foi resultado de 52.900 admissões e 45.623 desligamentos. O estoque atual do Estado é de 908.819 postos de trabalho. Depois de alguns meses com sucessivos crescimentos no saldo, o valor caiu de abril para maio. No mês anterior, o saldo havia sido de 8.167 vagas.

Das 7.277 novas vagas de emprego, 5.101 foram na agropecuária, seguida pelo setor de serviços, com 2.044 novos empregados; indústria, com 337; e comércio, com 175. O setor de construção teve retração de 378 postos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quinta-feira (27).

Desde 2021, esse é o mês de maio com a menor criação de novas vagas. Em 2023, o saldo foi de 13.590 postos de trabalho, o maior número do ano. Em 2022, foram 13.296 vagas, o maior daquele ano também. Já em 2021, o saldo foi de 10.488.

Ao analisar por gênero, a maioria das contratações foi de homens, com 5.498, contra 1.779 mulheres. A faixa etária com maior número de contratações foi 18 a 24 anos, com 3.230 trabalhadores. E o maior volume foi de novos funcionários com ensino médio completo, com 3.037.