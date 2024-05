Dados do Caged

ES tem o mês de abril com maior saldo de empregos desde a pandemia

Puxado pela época de colheita do café, Espírito Santo registrou saldo de 8.167 novos postos de trabalho em abril

Carteira de Trabalho: Estado teve a admissão de 51.972 trabalhadores em abril. (Divulgação)

Puxado pela época da colheita do café, o Espírito Santo teve o mês de abril com maior saldo de novos postos de trabalho desde a pandemia. Em abril de 2024, o Estado criou 8.167 vagas de emprego, resultado da admissão de 51.972 trabalhadores e da demissão de 43.805. O estoque de empregos no Estado é de 896.535 vagas.

Abril também teve o melhor resultado dos últimos 11 meses no Estado, com um saldo crescente desde janeiro deste ano. Em janeiro, foram 3.277 postos de trabalho; em fevereiro, 4.578; e em março, 6.185. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho nesta quarta-feira (29).

Na comparação com os meses de abril dos últimos anos, o resultado em 2024 foi superior. Em abril de 2020, o saldo de empregos foi negativo em 19.052 vagas; em 2021, foi de 2.054; em 2022, foram 5.483 novos postos de trabalho; e em 2023, ficou em 5.748.

Só para a colheita do café, o saldo em abril de 2024 ficou em 2.541 novos postos de trabalho, praticamente um terço do total de novas vagas do Estado. Em todo o agrupamento da agricultura, foram 3.665 vagas de emprego.

Já o setor de serviços foi responsável por 1.939 novos postos de trabalho e a indústria, 988. No comércio, foram 827 novas vagas, enquanto na construção, 746.

O salário médio de contratação no Estado ficou em R$ 1.947,54. Dos mais de 8 mil novos postos, foram contratados 5.443 homens e 2.724 mulheres. Desse total, 3.483 são jovens de 18 a 24 anos.

