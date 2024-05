Serviços digitais

Os apps de bancos que permitem investir e gerenciar finanças

PicPay, Nubank, XP e Banco do Brasil são algumas das instituições financeiras com aplicativos com funcionalidades que ajudam a organizar a vida financeira

A movimentação financeira de grande parte da população se concentra, cada vez mais, nos aplicativos bancários. Se o Pix já virou rotina do brasileiro, chegando a movimentar R$ 17 trilhões em 2023, saiba que os apps de bancos tradicionais e virtuais vão além de ajudar a pagar a receber.

Quando o assunto é organização financeira, a tecnologia oferecida pelas instituições financeiras pode se tornar aliada. Nos apps, além de fazer pagamentos e receber, é possível com apenas alguns cliques investir, guardar dinheiro para determinados objetivos e até gerenciar finanças em família.

Funcionalidades de apps de bancos ajudam a organizar ganhos e despesas. (Shutterstock)

Na avaliação do economista Ricardo Paixão, as funcionalidades são importantes para um momento em que a sociedade procura por praticidade. "O correntista quer praticidade, rapidez e segurança. Por isso, cada vez mais, os bancos estão usando tecnologia, e os aplicativos acabam incorporando serviços que eram oferecidos pelas agências", destaca.

Ele também faz um alerta a respeito dos produtos que normalmente são oferecidos pelas instituições. "É bom sempre verificar a procedência do aplicativo e da instituição financeira. O cliente pode ir até o site do Banco Central e verificar se há permissão para comercializar determinados produtos", orienta.

Confira abaixo algumas funcionalidades que podem ser encontradas em aplicativos de bancos

Aviso de boletos

O Banestes acaba de lançar uma nova função, o Minhas Contas, que reúne os compromissos do dia a dia dos clientes em um único aplicativo, além de notificar os correntistas sobre vencimentos e novos boletos. Atualmente, é possível visualizar informações de pagamentos como conta de água, boletos, fatura de cartão de crédito, IPVA e débitos do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES). A equipe desenvolvedora busca parcerias com empresas de telefonia e de energia, para agregar à funcionalidade.

Outra ferramenta semelhante é oferecida pelo PicPay, no Contas em Dia, que é muito mais do que um Débito Direto Autorizado (DDA) e ajuda a organizar, lembrar, centralizar e pagar todos os boletos em um só lugar, com mais agilidade, segurança e transparência.

Investimentos por objetivo

A Rico, plataforma de serviços financeiros da XP Inc., lança a funcionalidade Meus objetivos, que visa impulsionar e facilitar a organização das metas financeiras de seus clientes. O propósito é incentivar o melhor planejamento para a realização de sonhos, como a casa própria, uma viagem internacional, um curso para aprimoramento profissional ou quaisquer metas que envolvam organização e tempo. A nova função trará fundos de investimentos que podem ser adequados para a execução de cada meta e que levam em consideração o perfil de investidor, aporte e o prazo de resgate.

Cofrinhos e caixinhas

No PicPay, os usuários também podem guardar dinheiro de uma forma organizada com os Cofrinhos. Com a aplicação, o usuário define o objetivo, quanto pretende juntar, qual período e quanto pretende guardar todos meses, podendo também programar a transferência do saldo para o Cofrinho. Os recursos são depositados automaticamente em um CDB com rendimento de 102% do CDI e liquidez diária.

O Nubank também oferece ferramenta de caixinha para guardar dinheiro, de maneira organizada e personalizada, de acordo com os objetivos de cada pessoa. Uma caixinha pode ser, por exemplo, para reserva de emergência, outra para reforma da casa e outra para a viagem de férias. O dinheiro nas caixinhas conta com a possibilidades de investimentos, pré-sugeridos pelo app.

Organização das finanças

Contar com funcionalidades no aplicativo do banco pode ajudar na hora de organizar os gastos mensais. No app do Banco do Brasil, por exemplo, os correntistas contam com o Minhas Finanças, onde são traçados o perfil de consumo, pois os lançamentos são feitos por categorias, como alimentação, casa, despesas pessoais, educação, faturas, investimentos, lazer, tarifas/impostos e transporte. Cada uma recebe um ícone para facilitar a navegação. É possível também programar despesas futuras e ficar por dentro do saldo de investimentos.

A partir do perfil de consumo, é possível ter noção do quanto se gasta mensalmente. Com isso, o cliente pode criar limites para cada categoria. Essa aplicação do Minhas Finanças ajuda a saber a situação do orçamento pessoal e ainda sugere opções de investimento para fazer render o dinheiro que sobra no fim do mês.

Gestão financeira em família

Um dos serviços oferecidos pelo Nubank para os clientes Ultravioleta é o Espaço Família. Nele, os clientes podem estender os produtos e serviços do Nubank Ultravioleta para até quatro membros da família. Lá é possível ter acesso a saldo compartilhado e pagar as contas. Pais conseguem, por exemplo, ter acesso ao histórico de movimentação dos filhos.

Conta das contas (Open Finance)

O PicPay disponibiliza o Conta das Contas, que permite que o usuário acompanhe e gerencie todas as contas bancárias conectadas via open finance. No app do banco virtual, elas aparecem como se fossem "abas" de um navegador e permitem que o usuário transfira dinheiro de um lugar para o outro diretamente pelo PicPay, além de acompanhar a movimentação de toda a conta. Isso facilita o acesso a produtos mais aderentes e até a melhorar a oferta de crédito.

No Open Finance do Nubank, há a funcionalidade do alerta de cheque especial. A ferramenta notifica os clientes quando uma de suas contas entra em cheque especial. Assim, a pessoa pode escolher regularizar o saldo no vermelho e evitar ou reduzir a cobrança de taxas.

