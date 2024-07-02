EDP abre programa de estágio com oportunidades para o ES

EDP vai contratar novos estagiários Crédito: Divulgação

A EDP, empresa que atua em todos os segmentos do setor elétrico, está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários . A oferta é de 53 vagas, distribuídas por três Estados, entre eles o Espírito Santo.

Para o Estado, são 17 oportunidades, sendo uma para São Mateus, uma para Serra e 15 para Vitória. Podem participar estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das chances capixabas, também tem estágio em São Paulo e Goiás.

Os interessados podem se inscrever até 31 de julho pelo site do programa

De acordo com a companhia, as vagas são para estudantes de cursos superiores (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), com formação entre junho de 2026 e junho de 2027, e de cursos técnicos, com formação entre dezembro de 2025 e junho de 2027. Também é necessário ter conhecimento no Pacote Office (Word, Excel e Power Point) e não há limite de idade.

Dependendo da área de atuação (corporativa ou operacional), o modelo de trabalho poderá ser híbrido ou presencial, com carga horária diária de 6 horas. O programa tem duração de até dois anos, com início previsto para setembro.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio-alimentação/refeição flexível, Totalpass, Seguro de Vida, Vale Transporte, Assistência Médica, Day-off de aniversário e Programa de Assistência Social.

O diretor de Pessoas e Eficiência da EDP, Luis Gouveia, a estratégia de negócios tem como base os conceitos de ESG e uma atuação voltada à preservação do planeta para as futuras gerações, contribuindo para uma transição energética justa.

“Buscamos candidatos que tenham afinidade e estejam engajados com esse tema. Também valorizamos a diversidade e acreditamos que promover a inclusão fomenta o senso de pertencimento, a criatividade e inovação, por isso buscamos promover um espaço diverso e inclusivo de aprendizado, onde o estudante possa desenvolver suas habilidades na prática”, explica.