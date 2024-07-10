Mais de 2.500 vagas para quem quer fazer estágio no ES

As inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Espírito Santo poderão ser feitas a partir do dia 16 de julho. A oferta é de mais de 2.500 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. O valor da bolsa é de R$ 827,85, R$ 896,94 e R$ 1.034,94, respectivamente.
A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem, ainda, vale-transporte.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do programa. Não há limite de prazo de inscrição, pois elas são contínuas, de acordo com cada edital lançado.
Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. Os interessados devem efetuar o cadastro, informando o número do CPF. Não é permitido usar o documento de outra pessoa.
De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger), o programa contempla mais de 70 formações, com oportunidades para estudantes de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, entre outros cursos.
A classificação será de acordo com critérios socioeconômicos (renda familiar e participação em programas sociais) pelo Sistema de Gestão de Estágio. A duração dos contratos será de dois anos.
Os selecionados vão atuar em órgãos e autarquias do governo estadual.
Lista de cursos contemplados
- Administração
- Agronomia
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Arquitetura e Urbanismo
- Arquivologia
- Artes Plásticas
- Artes Visuais
- Biblioteconomia
- Ciência da Computação
- Ciências Biológicas
- Ciências Contábeis
- Ciências Econômicas
- Ciências Sociais
- Comunicação e Marketing
- Comunicação Social – Jornalismo
- Comunicação Social – Audiovisual
- Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
- Desenho Industrial
- Design
- Design Gráfico
- Direito
- Educação Física
- Enfermagem
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Ambiental e Sanitária
- Engenharia Civil
- Engenharia da Computação
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Elétrica
- Estatística
- Farmácia
- Geografia
- Gestão Ambiental
- Gestão da Qualidade
- Gestão da Tecnologia da Informação
- Gestão de Recursos Humanos
- Gestão Hospitalar
- História
- Informática
- Letras
- Marketing
- Marketing Digital
- Medicina Veterinária
- Música
- Nutrição
- Pedagogia
- Processos Gerenciais
- Psicologia
- Recursos Humanos
- Redes de Computadores
- Serviço Social
- Sistemas de Informação
- Sociologia
- Técnico em Administração
- Técnico em Automação Industrial
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Edificações
- Técnico em Estradas
- Técnico em Eventos
- Técnico em Geoprocessamento
- Técnico em Informática
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Logística
- Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
- Técnico em Mecânica
- Técnico em Meio Ambiente
- Técnico em Multimídia
- Técnico em Rádio e Televisão
- Técnico em Recursos Humanos
- Técnico em Redes de Computadores
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Técnico em Tecnologia e Marketing