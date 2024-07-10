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70 cursos

Mais de 2.500 vagas para quem quer fazer estágio no ES

O valor da bolsa varia de R$ 827,85 a R$ 1.034,94; interessados podem se inscrever a  partir do dia 16 de julho. Podem participar estudantes de níveis médio, técnico e superior
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2024 às 10:52

Publicado em 10 de Julho de 2024 às 10:52

Programa Jovens Valores abre vagas de estágio para estudantes do ensino médio.
Programa de estágio abre novo edital de oportunidades para estudantes Crédito: SEGER
As inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Espírito Santo poderão ser feitas a partir do dia 16 de julho. A oferta é de mais de 2.500 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. O valor da bolsa é de R$ 827,85, R$ 896,94 e R$ 1.034,94, respectivamente.
A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem, ainda, vale-transporte.
O atendimento aos candidatos ocorre no site do programa. Não há limite de prazo de inscrição, pois elas são contínuas, de acordo com cada edital lançado.
Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. Os interessados devem efetuar o cadastro, informando o número do CPF. Não é permitido usar o documento de outra pessoa.
De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger), o programa contempla mais de 70 formações, com oportunidades para estudantes de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, entre outros cursos.
A classificação será de acordo com critérios socioeconômicos (renda familiar e participação em programas sociais) pelo Sistema de Gestão de Estágio. A duração dos contratos será de dois anos.
Os selecionados vão atuar em órgãos e autarquias do governo estadual.

Lista de cursos contemplados

  • Administração
  • Agronomia
  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas
  • Arquitetura e Urbanismo
  • Arquivologia
  • Artes Plásticas
  • Artes Visuais
  • Biblioteconomia
  • Ciência da Computação
  • Ciências Biológicas
  • Ciências Contábeis
  • Ciências Econômicas
  • Ciências Sociais
  • Comunicação e Marketing
  • Comunicação Social – Jornalismo
  • Comunicação Social – Audiovisual
  • Comunicação Social – Publicidade e Propaganda
  • Desenho Industrial
  • Design
  • Design Gráfico
  • Direito
  • Educação Física
  • Enfermagem
  • Engenharia Ambiental
  • Engenharia Ambiental e Sanitária
  • Engenharia Civil
  • Engenharia da Computação
  • Engenharia de Petróleo
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Elétrica
  • Estatística
  • Farmácia
  • Geografia
  • Gestão Ambiental
  • Gestão da Qualidade
  • Gestão da Tecnologia da Informação
  • Gestão de Recursos Humanos
  • Gestão Hospitalar
  • História
  • Informática
  • Letras
  • Marketing
  • Marketing Digital
  • Medicina Veterinária
  • Música
  • Nutrição
  • Pedagogia
  • Processos Gerenciais
  • Psicologia
  • Recursos Humanos
  • Redes de Computadores
  • Serviço Social
  • Sistemas de Informação
  • Sociologia
  • Técnico em Administração
  • Técnico em Automação Industrial
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Edificações
  • Técnico em Estradas
  • Técnico em Eventos
  • Técnico em Geoprocessamento
  • Técnico em Informática
  • Técnico em Informática para Internet
  • Técnico em Logística
  • Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico em Meio Ambiente
  • Técnico em Multimídia
  • Técnico em Rádio e Televisão
  • Técnico em Recursos Humanos
  • Técnico em Redes de Computadores
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Técnico em Tecnologia e Marketing

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