Mais de 2.500 vagas para quem quer fazer estágio no ES

Programa de estágio abre novo edital de oportunidades para estudantes Crédito: SEGER

As inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Espírito Santo poderão ser feitas a partir do dia 16 de julho. A oferta é de mais de 2.500 vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. O valor da bolsa é de R$ 827,85, R$ 896,94 e R$ 1.034,94, respectivamente.

A carga horária é de 20 horas semanais e os estudantes recebem, ainda, vale-transporte.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do programa . Não há limite de prazo de inscrição, pois elas são contínuas, de acordo com cada edital lançado.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício. Os interessados devem efetuar o cadastro, informando o número do CPF. Não é permitido usar o documento de outra pessoa.

De acordo com a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo (Seger), o programa contempla mais de 70 formações, com oportunidades para estudantes de Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Jornalismo, Marketing, Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Administração, entre outros cursos.

A classificação será de acordo com critérios socioeconômicos (renda familiar e participação em programas sociais) pelo Sistema de Gestão de Estágio. A duração dos contratos será de dois anos.

Os selecionados vão atuar em órgãos e autarquias do governo estadual.

Lista de cursos contemplados