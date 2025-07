Carteira assinada

Confira as mais 5.820 vagas de emprego e estágio abertas no ES

Há oportunidades para auxiliar administrativo, ajudante de mecânico, advogado, estágio em informática, motorista, vendedor, recepcionista, soldador, entre outros postos

Publicado em 28 de julho de 2025 às 10:15

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.826 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (28). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. >

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores. >

Oportunidade para soldador no Sine Crédito: Freepik

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h. >

Vagas: 192. Há oportunidades para agente funerário, armador de ferragens na construção civil, auxiliar administrativo, balconista, carpinteiro, esteticista, merendeiro, moço de convés, pedreiro, personal treanning, entre outras chances. Veja as vagas.>

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA>

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.>

Vagas: 983, sendo 130 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, ajudante de mecânico, advogado, estágio em informática, motorista, vendedor, recepcionista, soldador, entre outros postos. Veja as vagas. >

SINE DA SERRA>

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.>

Vagas: 1.768. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de obras, atendente de frios e laticínios, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, balconista, confeiteiro, consultor de vendas, fiel de depósito, mecânico de manutenção de automóveis e veículos similares, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE VITÓRIA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.>

Vagas: 405. Há oportunidades para ajudante de cozinha, arquivista de documentos pcd, arrumadeira de hotel, assistente social, auxiliar de limpeza, balconista, chefe de serviço de limpeza, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas. >

SINE DE CARIACICA>

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h>

Vagas: 596. Há oportunidades para ajudante de estruturas metálicas, atendente de setor de frios, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, auxiliar operacional de logística, eletricista, encanador, fiscal de loja, montador de estruturas metálicas, soldador, entre outras chances. Veja as vagas.>

SINE DE ANCHIETA>

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.>

Vagas: 37. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, operador de pá carregadeira, ajudante de eletricista, rigger, ajudante em segurança eletrônica e energia solar, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.>

Vagas: 89. Há oportunidades para acabador de pedras, auxiliar de almoxarifado, costureira, instalador e reparador de redes e cabos, mecânico de automóveis, operador de máquina de envasar, perfumista, pintor industrial, servente de limpeza, entre outros postos. Veja as vagas.>

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES>

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. >

Vagas: 53. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, borracheiro, consultor de vendas, expedidor de mercadorias pcd, motofrentista, operador de caixa, operador de guindaste fixo, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE ARACRUZ>

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas. >

Vagas: 602. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de departamento pessoal, atendente de padaria, caldeireiro, consultor de vendas, encarregado de andaimes, lixador, montador de andaimes, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE LINHARES>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.>

Vagas: 368. Há oportunidades para atendente de hotel, atendente de cafeteria, auxiliar de logística, auxiliar de serviços gerais, caseiro, cozinheiro, encarregado de obra, estoquista, jardineiro, operador de controle de qualidade, servente, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE SÃO MATEUS>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina. >

Vagas: 328. Há oportunidades para atendente de suporte, armador de ferros, assistente financeiro, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, encarregado de obras, gari, motorista de ônibus, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO>

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.>

Vagas: 93. Há oportunidades para vendedor, atendente de vendas, ajudante de motorista, motorista de entrega, ajudante de pedreiro, motorista, operador de motoniveladora, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE COLATINA>

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].>

Vagas: 35. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar mecânico de refrigeração, costureiro na confecção em série, encarregado de obras, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE NOVA VENÉCIA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.>

Vagas: 277. Há oportunidades para ajudante de motorista, ajudante recebimento de mercadoria, analista de recursos humanos, auxiliar de armazenamento, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro de obras, cortador de pedras, cuidador de idosos, entre outras chances. Veja as vagas. >

