TRT abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.900 no ES

Processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva para Vitória e cidades do interior do Estado; interessados podem se innscrever até 30 de julho

Publicado em 3 de julho de 2025 às 13:39

Sede do Tribunal Regional do Trabalho - TRT Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES) está com inscrições abertas para o programa de estágio voltado para estudantes de nível superior. A bolsa será de R$ 976 para alunos de graduação, com carga horária de nível superior. Já os universitários de pós-graduação o valor pago será de R$ 1.914,28 para 30 horas de estágio. >

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para Vitória e cidades do interior do Estado. >

As inscrições podem ser feitas até 30 de julho, no site do TRT-ES. >

As provas do processo seletivo serão realizadas no dia 17 de agosto.>

>

Confira as vagas por município

VITÓRIA>

Alunos dos seguintes cursos de graduação:

Administração

Arquivologia

Audiovisual

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Cinema

Comunicação Social (Jornalismo, Publicidade e Propaganda)

Design Gráfico

Direito

Engenharia Mecânica

Fotografia

História

Marketing. >

Alunos dos seguintes cursos de pós-graduação

Assessoria de Imprensa

Comunicação Institucional/Organizacional

Comunicação Pública

Comunicação Social

Design Gráfico

Direito

Jornalismo Digital

Marketing em Mídias Digitais

Produção Multimídia/Audiovisual

Publicidade

Redação Publicitária >

ARACRUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, COLATINA, GUARAPARI, LINHARES, NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS E VENDA NOVA DO IMIGRANTE>

Vagas para estudantes de graduação e pós-graduação em Direito. >

