Oportunidade

Hospital Jayme Santos Neves realiza mutirão de emprego nesta sexta-feira (4)

Atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 16h, no setor de Recursos Humanos da unidade, que fica na Serra

As vagas disponíveis são para os seguintes cargos:>

O atendimento será realizado em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 16h, no setor de Recursos Humanos da unidade, localizado na Av. Paulo Pereira Gomes, s/n, bairro Morada de Laranjeiras, na Serra.>

“Durante o atendimento, os candidatos passarão por todas as etapas do processo seletivo e receberão, ao longo da próxima semana, a informação sobre a aprovação ou não na vaga pretendida”, explica a gerente de Recursos Humanos do hospital, Leila Chagas.>