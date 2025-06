Vitória e Serra

Rede de supermercados Assaí abre mais de 100 vagas de emprego no ES

As oportunidades são para diferentes áreas operacionais e todas as posições são elegíveis a pessoas com deficiência

Publicado em 14 de junho de 2025 às 16:00

Assaí Atacadista tem duas unidades na Grande Vitória Crédito: Divulgação/Assaí

A rede de supermercados Assaí Atacadista tem mais de 100 vagas de emprego abertas para trabalhar nas duas lojas do Espírito Santo: Vitória e Serra. Segundo a empresa, oportunidades são para diferentes áreas operacionais e todos os cargos são elegíveis a pessoas com deficiência.>

Na Serra, são mais de 30 vagas disponíveis. Quem tiver interesse pode comparecer à loja Assaí Serra, localizada na Avenida Iriri, 120, Planalto de Carapina, no dia 16 de junho (segunda-feira), nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h.>

Já em Vitória, a seleção acontece no dia 17 de junho (terça-feira), na loja Assaí Vitória, situada na Avenida Fernando Ferrari, 2870, Jabour, também das 9h às 12h e das 14h às 17h, com mais de 70 vagas abertas.>

Os candidatos devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e apresentar CPF, telefone e e-mail atualizado. A empresa informou que, para mais informações, é possível entrar em contato com o time de RH pelo número (27) 99909-1861. Também é possível se inscrever diretamente pelo site: https://www.assai.com.br/trabalhe-conosco.>

>

A empresa informou ainda que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado, além de investir continuamente no desenvolvimento profissional dos(as) seus(suas) colaboradores(as) em todo o país, com planos estruturados de carreira e oportunidades reais de crescimento.>

