Jovens talentos

AGU abre programa de estágio com vagas para o ES e bolsa de até R$ 1,1 mil

Oportunidades são para candidatos com nível médio ou superior, na modalidade presencial; inscrições seguem até as 12 horas do dia 24 de junho

Publicado em 10 de junho de 2025 às 11:38

Advocacia-Geral da União (AGU) Crédito: Reprodução internet

A Advocacia-Geral da União (AGU) está com inscrições abertas para o programa de estágio com vagas para estudantes de níveis médio e superior em várias áreas. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva, na modalidade presencial, em vários Estados, entre eles o Espírito Santo. >

A carga horária será de 20 ou 30 horas semanais, a critério da instituição. A bolsa-auxílio para os estudantes de nível médio varia de R$ 486,05 a R$ 694,36, enquanto que para os de nível superior de R$ 787,98 a R$ 1.125,69, a depender da carga horária, além de vale-transporte.>

As vagas para nível superior são em áreas como Administração, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Políticas, Comunicação Organizacional, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Informática, entre outros cursos.>

Os interessados podem se inscrever até as 12 horas do dia 24 de junho, pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). >

As inscrições e provas serão realizadas de forma on-line. O candidato estará autorizado a fazer a prova tão logo complete sua inscrição. Estudantes aprovados também participarão de entrevistas, à medida que surgirem as vagas e de acordo com a solicitação do órgão.>

Confira as vagas para o ES>

Local: todas para Vitória>

Cursos:

Administração (do 2° aos 6° período)

Ciências Contábeis ( do 2° ao 6° período)

Direito (do 1º ao 4º e ds 5° ao 8°período)

Informática (do 1° ao 6° período) >

