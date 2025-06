Oportunidades

ES tem 5.755 vagas de emprego nesta segunda-feira (9)

Há postos para armador de ferros, auxiliar de obras, encarregado de obras, motorista de ônibus, operador de produção, pedreiro, servente de obras, entre outras chances

Publicado em 9 de junho de 2025 às 10:06

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5.577 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (9). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. >

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores. >

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h. >

Vagas: 176. Há oportunidades para ajudante de eletricista, atendente de lojas, barman, engenheiro orçamentista, operador de caixa, pedreiro, porteiro, serralheiro, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.>

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA>

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.>

Vagas: 1.088. Há oportunidades para auxiliar de logística, saladeira, auxiliar de estoque, atendente comercial, padeiro, fiscal de pátio, manobrista, auxiliar administrativo, entre outros postos. Veja as vagas. >

SINE DA SERRA>

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.>

Vagas: 1.376. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de pizzaiolo, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, fiel de depósito, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE VITÓRIA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.>

Vagas: 664. Há oportunidades para artífice de manutenção, assistente administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, cozinheiro geral, garçom, motofrentista, operador de caixa, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas. >

SINE DE CARIACICA>

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h>

Vagas: 808. Há oportunidades para ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, eletricista, encanador, montador de andaimes, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.>

SINE DE ANCHIETA>

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.>

Vagas: 37. Há oportunidades para mecânico a diesel, psicólogo infantil, motorista de guincho, consultor de vendas, auxiliar doméstica, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.>

Vagas: 57. Há oportunidades para acabador de pedras, copeiro de hotel, corretor de seguros, cortador de mármore, desenhista técnico mecânico, pintor de obras, operador de ponte rolante, entre outros postos. Veja as vagas.>

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES>

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas. >

Vagas: 36. Há oportunidades para açougueiro, agente de pátio, eletricista de manutenção, operador de ponte rolante, vendedor comércio varejista, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE ARACRUZ>

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas. >

Vagas: 463. Há oportunidades para encarregado de caldeiraria, encarregado de pintura, engenheiro mecânico, montador de andaimes, pedagogo, projetista de tubulação, técnico de edificações, soldador de estruturas, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE LINHARES>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.>

Vagas: 296. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de campo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, operador de roçadeira, pedreiro, pintor de móveis, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE SÃO MATEUS>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina. >

Vagas: 435. Há oportunidades para armador de ferros, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, encarregado de obras, motorista de ônibus, operador de produção, pedreiro, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE COLATINA>

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected].>

Vagas: 113. Há oportunidades para almoxarife, armador de estrutura de concreto, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, eletricista de manutenção em geral, operador de bomba de concreto, entre outras chances. Veja as vagas. >

SINE DE NOVA VENÉCIA>

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.>

Vagas: 206. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, balconista, consultor de vendas, cortador de pedras, estoquista, instalador de equipamentos de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas. >

