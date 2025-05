Oportunidades

Vale, Suzano, Brinox e outras 19 indústrias têm vagas de emprego e estágio no ES

Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade. Há oportunidades exclusivas para mulheres, pessoas com deficiência e jovem aprendiz

Quem quer trabalhar na indústria deve ficar atento. Isso porque 22 empresas estão com vagas de emprego e estágio abertas no Espírito Santo. Os postos são destinados a profissionais de vários níveis de escolaridade. >

Feirão de moda abre 2.800 postos de trabalho temporários no ES

Veja como se candidatar a mais de 4.800 vagas de emprego no ES

Vale, Suzano, Brinox e outras 19 indústrias têm vagas de emprego e estágio no ES

Há oportunidades exclusivas para mulheres, pessoas com deficiência e jovem aprendiz. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas.>