Jovens e adultos

Sesc abre vagas de ensino médio a distância com opção de qualificação profissional

São mais de 1.000 vagas, distribuídas por 16 estados, entre eles o Espírito Santo; oportunidades são para habilitação em Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 10:43

Oportunidade para estudar sem sair de casa Crédito: janeb13/Pixabay

O Sesc está com inscrições abertas para jovens e adultos (EJA) cursarem o ensino médio a distãncia e, ao mesmo tempo, obter uma qualificação profissional. A oferta é de mais de 1.000 vagas disponíveis em 16 estados, entre eles o Espírito Santo. São duas opções de habilitação: Produção Cultural e Assistente de Marketing e Vendas.

A seleção é voltada a candidatos que tenham 18 anos ou mais, ensino fundamental completo e residentes nos estados de Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Também é necessário atender aos requisitos obrigatórios do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PSG) - condição de baixa renda (pessoas com renda de até dois salários mínimos federais per capita.

As inscrições podem ser feitas até 28 de janeiro de 2026 pelo site www.sesc.com.br. As aulas estão previstas para começar em 2 de março de 2026.

Não há cobrança de taxa de inscrição, matrícula, mensalidade, uniforme e material didático para realização dos cursos.

A duração do curso é de 18 meses, distribuídos por três semestres, sendo composto por conteúdo das áreas do conhecimento e da qualificação profissional disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem e encontros semanais presenciais obrigatórios nos polos em cada estado. Na mediação do conteúdo virtual são utilizados recursos como videoaulas, quizzes, questionários, ilustrações, webconferências, podcast, entre outros.

Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão do Ensino Médio com a qualificação profissional escolhida. O projeto é realizado em parceria com o Senac RS, responsável pela plataforma de realização do curso.

O diretor de Programas Sociais (interino) do Departamento Nacional do Sesc, Érlei José de Araújo, explica que o objetivo do Sesc EAD EJA é apoiar os jovens e adultos no seu processo de transformação por meio do estudo.

“Com a nova habilitação profissional, queremos ampliar as possibilidades dos alunos de acesso ao mercado de trabalho. A qualificação em assistente de marketing e vendas estimula o olhar empreendedor e a criatividade como meios de geração de trabalho e renda, com atuação em diferentes contextos organizacionais e comunitários”, comenta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta