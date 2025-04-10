Obra de nova estação de água de reúso deve gerar 200 empregos no ES

“Estamos falando de uma obra de grande porte, com impacto direto no meio ambiente, na indústria e na geração de empregos. Estimamos cerca de 200 pessoas diretamente envolvidas, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos, pessoal de controle operacional e equipes terceirizadas de obras civis, além de muitos outros postos indiretos, por meio da cadeia de suprimentos”, afirmou o executivo.