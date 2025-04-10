Obra de nova estação de água de reúso deve gerar 200 empregos no ES

A construção da nova Estação de Produção de Água de Reúso (Epar), na Serra, deve ter início em julho deste ano e vai abrir 200 vagas de emprego. O anúncio foi feito na quarta-feira (9), durante evento no Palácio Anchieta, em Vitória. Com um investimento de R$ 250 milhões, a obra ficará a cargo do consórcio GS Inima Brasil, por meio da Águas de Reúso de Vitória, subconcessionária da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).
De acordo com o CEO da GS Inima Brasil e presidente da Águas de Reuso de Vitória, Paulo Roberto de Oliveira, a construção da planta da nova Epar deve durar cerca de 18 meses, devendo ser concluída no início de 2027. O processo está atualmente em fase de desenvolvimento do projeto executivo e licenciamento ambiental junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
“Estamos falando de uma obra de grande porte, com impacto direto no meio ambiente, na indústria e na geração de empregos. Estimamos cerca de 200 pessoas diretamente envolvidas, entre engenheiros, eletricistas, mecânicos, pessoal de controle operacional e equipes terceirizadas de obras civis, além de muitos outros postos indiretos, por meio da cadeia de suprimentos”, afirmou o executivo.
A Epar será construída em terreno cedido pela ArcelorMittal, no bairro São Geraldo, na Serra, e substituirá a Estação de Tratamento de Esgoto de Jardim Camburi, em Vitória, que será desativada após a conclusão do novo sistema. Ao entrar em funcionamento, a nova estação terá capacidade de reaproveitar até 450 litros por segundo de esgoto e potencial para produzir até 360 litros por segundo de água de reúso.
A água reciclada será utilizada para fins industriais, ajudando a reduzir o consumo de água potável e promovendo o uso racional dos recursos hídricos no Estado. Dessa produção, já existe um contrato para fornecimento de 200 litros/s de água de reúso para a ArcelorMittal e foi assinado, na quarta-feira (9), um protocolo para garantir mais 50 litros/s para a Vale.
Obra de nova estação de água de reúso deve gerar 200 empregos no ES