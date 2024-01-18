Fim do 'Penicão' de Jardim Camburi está próximo; veja vídeo

A nova estação vai beneficiar cerca de 165 mil moradores da zona norte de Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima. O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões, correspondente à soma simples das receitas durante a vigência dos 30 anos da concessão.