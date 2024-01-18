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Nova estação

Fim do 'Penicão' de Jardim Camburi está próximo; veja vídeo

Empresa vencedora do leilão feito pela Cesan vai construir até 2026 uma nova estação de água de reúso na Serra. Com isso, estação de Jardim Camburi será desativada
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 jan 2024 às 10:04

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 10:04

O leilão que definiu a empresa que vai construir e operar a nova Estação de Produção de Água de Reúso (Epar), com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto coletado na bacia de Camburi em água para uso industrial, vai promover o fim do "penicão" de Jardim Camburi, como é conhecida a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na área do aeroporto. 
A vencedora do leilão na B3, em São Paulo, na quarta-feira (17), realizado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), foi o consórcio GS Inima Tubonews, que tem como majoritária a GS Inima, gigante espanhola do saneamento. A empresa terá dois anos para construir a nova estação, que vai ficar em São  Geraldo, na Serra, dentro da área da ArcelorMittal Tubarão, que vai comprar parte da água de reúso. Segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a empresa terá seis meses para desativar a ETE de Camburi depois de construir a Epar. 
A nova estação vai beneficiar cerca de 165 mil moradores da zona norte de Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima.  O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões, correspondente à soma simples das receitas durante a vigência dos 30 anos da concessão.

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