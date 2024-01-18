Fim do 'Penicão' de Jardim Camburi está próximo; veja vídeo

O leilão que definiu a empresa que vai construir e operar a nova Estação de Produção de Água de Reúso (Epar), com capacidade de transformar 300 litros por segundo de esgoto coletado na bacia de Camburi em água para uso industrial, vai promover o fim do "penicão" de Jardim Camburi, como é conhecida a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na área do aeroporto.
A vencedora do leilão na B3, em São Paulo, na quarta-feira (17), realizado pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), foi o consórcio GS Inima Tubonews, que tem como majoritária a GS Inima, gigante espanhola do saneamento. A empresa terá dois anos para construir a nova estação, que vai ficar em São Geraldo, na Serra, dentro da área da ArcelorMittal Tubarão, que vai comprar parte da água de reúso. Segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a empresa terá seis meses para desativar a ETE de Camburi depois de construir a Epar.
A nova estação vai beneficiar cerca de 165 mil moradores da zona norte de Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima. O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões, correspondente à soma simples das receitas durante a vigência dos 30 anos da concessão.