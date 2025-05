Jovens talentos

Suzano abre programa de estágio de nível técnico com vaga no ES

São 101 oportunidades distribuídas pelos seguintes estados: Espírito Santo, Bahia, Maranhão, São Paulo, Pará, Ceará e Mato Grosso do Sul

A Suzano está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Técnico 2025. São 101 vagas distribuídas pelos seguintes estados: Espírito Santo, Bahia, Maranhão, São Paulo, Pará, Ceará e Mato Grosso do Sul. >

Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais; ter acesso e/ou mobilidade aos locais de trabalho; e disponibilidade para estagiar 6 horas por dia. Podem participar estudantes de curso técnico no período noturno, EAD ou aos sábados, nas regiões onde há oportunidades abertas, com formação prevista para setembro de 2026 ou posterior, mantendo vínculo com a Instituição de Ensino por pelo menos um ano letivo. >