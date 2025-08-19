Quallficação

ES tem 10 mil vagas em cursos para aprender uma profissão sem sair de casa

Interessados precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:50

Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As oportunidades estão distribuídas em 20 cursos de diferentes áreas, com 500 chances para cada.

Os alunos não pagam pelas qualificações. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.

Os interessados podem se inscrever 26 de agosto, no site do programa.

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. A lista de selecionados será publicada no dia 2 de setembro. O acesso às aulas será liberado a partir do dia 9 de setembro e os candidatos têm até 19 de novembro para concluir a qualificação.

Só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional quem obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

CONFIRA AS VAGAS

Assistente de Contabilidade

Assistente de Faturamento

Assistente de Recursos Humanos

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Creche

Cuidador de Idosos

Digital Influencers: Marketing De Influência

E-Commerce

Educação Especial e Inclusiva

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas

Informática Básica

Inglês Básico

Inglês Intermediário

Maquiagem

Panificação

Recepcionista

Redação para o Enem

Secretaria Escolar

Segurança do Trabalho

Word e Excel

