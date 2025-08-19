ES tem 10 mil vagas em cursos para aprender uma profissão sem sair de casa

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:50
Já estão abertas as inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As oportunidades estão distribuídas em 20 cursos de diferentes áreas, com 500 chances para cada.
Os alunos não pagam pelas qualificações. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).
Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.
Os interessados podem se inscrever 26 de agosto, no site do programa.
As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. A lista de selecionados será publicada no dia 2 de setembro. O acesso às aulas será liberado a partir do dia 9 de setembro e os candidatos têm até 19 de novembro para concluir a qualificação.
Só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional quem obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.
CONFIRA AS VAGAS
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o