ES tem 10 mil vagas em cursos para aprender uma profissão sem sair de casa

Interessados precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 10:50

Oportunidade para fazer curso on-line
Oportunidade para fazer curso on-line Crédito: Freepik

Já estão abertas as inscrições para 10 mil vagas em cursos de qualificação profissional on-line de graça. As oportunidades estão distribuídas em 20 cursos de diferentes áreas, com 500 chances para cada.

Os alunos não pagam pelas qualificações. As oportunidades são oferecidas pelo Programa Qualificar ES, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo (Secti).

Para participar, os candidatos precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e de navegação na internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.

Os interessados podem se inscrever 26 de agosto, no site do programa

As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. A lista de selecionados será publicada no dia 2 de setembro. O acesso às aulas será liberado a partir do dia 9 de setembro e os candidatos têm até 19 de novembro para concluir a qualificação.

Só terá direito ao certificado do curso on-line de qualificação profissional quem obtiver o aproveitamento de, no mínimo, 60% do curso.

CONFIRA AS VAGAS

  • Assistente de Contabilidade 
  • Assistente de Faturamento
  • Assistente de Recursos Humanos
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • Cuidador de Idosos
  • Digital Influencers: Marketing De Influência
  • E-Commerce
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
  • Informática Básica
  • Inglês Básico
  • Inglês Intermediário
  • Maquiagem
  • Panificação
  • Recepcionista
  • Redação para o Enem
  • Secretaria Escolar
  • Segurança do Trabalho
  • Word e Excel
Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

