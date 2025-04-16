Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jovens talentos

Suzano abre inscrições para programa de estágio com vagas no ES

Oportunidades são destinadas a estudantes do ensino superior com formatura prevista entre julho de 2026 e dezembro de 2027; interessados podem se inscrever até 14 de maio

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 15:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 abr 2025 às 15:29
Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES
Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES Crédito: Fribria/Divulgação
A Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio com 150 vagas voltadas para estudantes de nível superior. A seleção é aberta para quem tem formatura prevista entre julho de 2026 e dezembro de 2027. O Raízes do Futuro tem oportunidades para o Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Bahia.
De acordo com as regras da empresa, os candidatos precisam ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. Todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo). O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório.
Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas da empresa como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, entre outros setores.
As inscrições podem ser feitas até dia 14 de maio, no site da Suzano
O processo seletivo será realizado 100% on-line e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa –, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança Suzano.
A lista de aprovados será divulgada em junho de 2025, com previsão de início das atividades em agosto deste ano.
O programa oferece bolsa compatível com o mercado (o valor não foi informado), vale-academia, vale-Natal, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.
A empresa oferece um plano de carreira diferenciado, que inclui ambientações, treinamentos e encontros com mentores, os estagiários têm a oportunidade de liderar um projeto relevante na área de atuação, e apresentá-lo para a companhia e a respectiva liderança.

Veja Também

Três hospitais do ES abrem novas oportunidades de emprego

ES tem mais de 5 mil vagas de emprego nesta segunda-feira (14)

Obra de nova estação de água de reúso deve gerar 200 empregos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Suzano Papel e Celulose Jovens Estagiário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados