Suzano abre inscrições para programa de estágio com vagas no ES

Fábrica da Fibria, que se fundiu a Suzano: gigante vai investir em grandes projetos no ES Crédito: Fribria/Divulgação

A Suzano está com inscrições abertas para o programa de estágio com 150 vagas voltadas para estudantes de nível superior. A seleção é aberta para quem tem formatura prevista entre julho de 2026 e dezembro de 2027. O Raízes do Futuro tem oportunidades para o Espírito Santo, São Paulo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Bahia.

De acordo com as regras da empresa, os candidatos precisam ter disponibilidade de atuação na localidade selecionada, uma vez que o modelo de trabalho na Suzano é definido conforme a necessidade de cada área e unidade. Todas as graduações são admitidas (Bacharelado, Licenciatura ou Tecnólogo). O conhecimento de um segundo idioma, como o inglês, não é obrigatório.

Os selecionados vão atuar em áreas estratégicas da empresa como Pesquisa e Desenvolvimento, Sustentabilidade, Comunicação e Marketing, Logística, Suprimentos, Comercial, Industrial, Jurídico, Gente e Gestão, entre outros setores.

As inscrições podem ser feitas até dia 14 de maio, no site da Suzano

O processo seletivo será realizado 100% on-line e conta com etapas de aderência de fit cultural – avaliação do perfil do candidato com a cultura da empresa –, desafios, dinâmicas com o time de Gente e Gestão, além de painéis e entrevistas com a liderança Suzano.

A lista de aprovados será divulgada em junho de 2025, com previsão de início das atividades em agosto deste ano.

O programa oferece bolsa compatível com o mercado (o valor não foi informado), vale-academia, vale-Natal, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, ou refeitório e fretado nas unidades industriais.