Home
>
Empregos
>
Empresas terão que reservar vagas de empregos para morador de rua em Vitória

Empresas terão que reservar vagas de empregos para morador de rua em Vitória

Projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores da Capital e garante vencedoras de licitações públicas tenham parte das vagas destinadas para pessoas em situação de rua

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 14:48

Câmara de Vereadores de Vitória
Câmara de Vereadores de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Empresas vencedoras de licitações públicas em Vitória terão que reservar vagas de emprego para moradores de rua. Do total das oportunidades geradas, 3% deverão ser destinadas à contratação de trabalhadores em situação de rua, com a garantia de sempre contratar, ao menos, uma pessoa.

Recomendado para você

Projeto foi aprovado na Câmara de Vereadores da Capital e garante vencedoras de licitações públicas tenham parte das vagas destinadas para pessoas em situação de rua

Empresas terão que reservar vagas de empregos para morador de rua em Vitória

Interessados precisam ter idade mínima de 16 anos completos na data de início das inscrições, ter acesso à internet e ser morador de uma das regiões que compõem o Estado Presente.

ES tem 10 mil vagas em cursos para aprender uma profissão sem sair de casa

Iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário

Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

Arquivos & Anexos

Leia o projeto de lei 342/2025

Medida garante que empresas vencedoras de licitações públicas reservem parte de suas vagas para pessoas em situação de rua.

Tamanho de arquivo: 0b

O projeto de lei 342/2025, de autoria do vereador Professor Jocelino (PT), foi aprovado pela Câmara Municipal na última segunda-feira (19). O documento segue agora para sanção do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Poder Executivo tem uma prazo de 90 dias para regulamentar a lei.

De acordo com a matéria, os trabalhadores vão atuar nos projetos de obras e serviços, que demandem a utilização de mão de obra de qualificação básica ou mediana.

O documento estabelece que o candidato em situação de rua interessado em ocupar uma das vagas deverá estar cadastrado na Secretaria de Assistência Social, nos serviços destinados ao atendimento à população em situação de rua e preencher os requisitos profissionais mínimos exigidos para a função.

Além disso, o trabalhador deverá se comprometer a deixar as ruas no prazo de até 90 dias após a assinatura do contrato de trabalho. A secretaria será a responsável por encaminhar os trabalhadores às vagas, auxiliar na emissão de documentos e acompanhar todo o processo de reinserção.

Segundo Jucelino, a proposta tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva da população em situação de rua por meio de sua inserção no mercado formal de trabalho.

Uma pesquisa recente feita pela Prefeitura de Vitória apontou que mais de 2.800 pessoas passaram pelos serviços de acolhimento em 2024. Segundo o vereador, a maioria delas está nas ruas há anos e enfrenta enormes barreiras para voltar ao mercado de trabalho.

“Nosso objetivo é abrir caminhos reais para que essas pessoas tenham oportunidade de reconstruir sua vida com dignidade. O trabalho é o primeiro passo para retomar a autonomia, e o poder público não pode se omitir dessa responsabilidade”, afirma o vereador.

Durante a fase de transição, o projeto também permite que os trabalhadores utilizem abrigos municipais até conquistarem condições de sair definitivamente das ruas.

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Investimento de multinacional no Norte do ES vai gerar mais de 250 empregos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

morador de rua Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais