Home
>
Empregos
>
Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

Iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:54

Oportunidades de emprego no Sine da Serra
Oportunidades de emprego no Sine da Serra Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da Serra realiza nesta terça-feira (19) um feirão de emprego exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais. O atendimento ocorre das 9h às 12h, no Sine do município, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

Recomendado para você

Oferta é de 300 vagas voltadas para estudantes de cursos técnicos e de graduação. Além das oportunidades iniciais, também haverá formação de cadastro de reserva.

ArcelorMittal abre vagas de estágio com bolsa de até R$ 1.100

Há postos para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, consultor imobiliários, motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Além do salário, os profissionais recebem plano de saúde e odontológico, seguro de vida, transporte fretado, cartão alimentação, cartão assiduidade e alimentação na empresa

Cacau Show realiza feirão de emprego neste sábado (16)

A iniciativa faz parte do Projeto de Empregabilidade 60+, que tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário.

Durante o evento, empresas parceiras oferecerão vagas em diversas áreas e realizarão processos seletivos no local. O projeto também prevê a criação de um cadastro único para intermediar vagas, oferta de cursos de capacitação de curta duração, palestras motivacionais e ações voltadas ao empreendedorismo, contemplando tanto trabalhadores formais quanto autônomos.

Algumas vagas disponíveis na ação:

  • Ajudante de depósito (10)
  • Balconista de perecíveis (10)
  • Auxiliar de cozinha (10)
  • Auxiliar de produção de pães (10)
  • Operador de caixa (10)
  • Fiscal de controle patrimonial (10)

Há ainda muitas outras vagas. A maior parte delas exige apenas o ensino fundamental completo.

A Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani, destaca que mais do que abrir portas para o emprego, esse feirão é um gesto de reconhecimento.

“A Prefeitura da Serra reafirma o compromisso em garantir que pessoas com 60 anos ou mais tenham oportunidades, dignidade e respeito, contribuindo ativamente para a economia e para a vida em comunidade”, comenta.

Já a Secretária Adjunta da SETER, Nelci do Belém Gazzoni, reforça: “Queremos assegurar que os trabalhadores idosos tenham condições justas e seguras de se manterem ativos, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico da nossa cidade.”

A roupa que você usa na ocasião vai fazer toda a diferença. Confira dicas

LEIA MAIS SOBRE OPORTUNIDADES

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Investimento de multinacional no Norte do ES vai gerar mais de 250 empregos

Cacau Show, Vale, Imetame e 21 indústrias abrem vagas de emprego e estágio no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais