Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

Iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:54

Oportunidades de emprego no Sine da Serra Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da Serra realiza nesta terça-feira (19) um feirão de emprego exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais. O atendimento ocorre das 9h às 12h, no Sine do município, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.

A iniciativa faz parte do Projeto de Empregabilidade 60+, que tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário.

Durante o evento, empresas parceiras oferecerão vagas em diversas áreas e realizarão processos seletivos no local. O projeto também prevê a criação de um cadastro único para intermediar vagas, oferta de cursos de capacitação de curta duração, palestras motivacionais e ações voltadas ao empreendedorismo, contemplando tanto trabalhadores formais quanto autônomos.

Algumas vagas disponíveis na ação:

Ajudante de depósito (10)

Balconista de perecíveis (10)

Auxiliar de cozinha (10)

Auxiliar de produção de pães (10)

Operador de caixa (10)

Fiscal de controle patrimonial (10)

Há ainda muitas outras vagas. A maior parte delas exige apenas o ensino fundamental completo.

A Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani, destaca que mais do que abrir portas para o emprego, esse feirão é um gesto de reconhecimento.

“A Prefeitura da Serra reafirma o compromisso em garantir que pessoas com 60 anos ou mais tenham oportunidades, dignidade e respeito, contribuindo ativamente para a economia e para a vida em comunidade”, comenta.

Já a Secretária Adjunta da SETER, Nelci do Belém Gazzoni, reforça: “Queremos assegurar que os trabalhadores idosos tenham condições justas e seguras de se manterem ativos, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico da nossa cidade.”

