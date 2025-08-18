Sine da Serra realiza feirão de emprego para pessoas com mais de 60 anos

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 13:54
A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda da Serra realiza nesta terça-feira (19) um feirão de emprego exclusivo para pessoas com 60 anos ou mais. O atendimento ocorre das 9h às 12h, no Sine do município, que fica na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5.416, Portal de Jacaraípe.
A iniciativa faz parte do Projeto de Empregabilidade 60+, que tem como objetivo facilitar o acesso dos trabalhadores idosos a novas oportunidades, promover a qualificação profissional e, principalmente, combater o preconceito etário.
Durante o evento, empresas parceiras oferecerão vagas em diversas áreas e realizarão processos seletivos no local. O projeto também prevê a criação de um cadastro único para intermediar vagas, oferta de cursos de capacitação de curta duração, palestras motivacionais e ações voltadas ao empreendedorismo, contemplando tanto trabalhadores formais quanto autônomos.
Algumas vagas disponíveis na ação:
Há ainda muitas outras vagas. A maior parte delas exige apenas o ensino fundamental completo.
A Secretária Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Graziela Dalla Pagani, destaca que mais do que abrir portas para o emprego, esse feirão é um gesto de reconhecimento.
“A Prefeitura da Serra reafirma o compromisso em garantir que pessoas com 60 anos ou mais tenham oportunidades, dignidade e respeito, contribuindo ativamente para a economia e para a vida em comunidade”, comenta.
Já a Secretária Adjunta da SETER, Nelci do Belém Gazzoni, reforça: “Queremos assegurar que os trabalhadores idosos tenham condições justas e seguras de se manterem ativos, fortalecendo a geração de renda e o desenvolvimento econômico da nossa cidade.”
