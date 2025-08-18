Oportunidades

ES tem mais de 6.800 vagas de emprego nesta segunda-feira (18)

Há postos para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, consultor imobiliários, motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:13

Oportunidade para trabalhar com carteira assinada Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.860 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (18). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante de confeiteiro, armador de estrutura de concreto, auxiliar de farmácia de manipulação, copeiro, cozinheiro geral, estoquista, lavador de tapetes, entre outras chances. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.348, sendo 549 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar administrativo, vendedor, motorista, técnico em segurança do trabalho, conferente, balconista, auxiliar de produção, entre outros postos. Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 2.030. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de motorista, armazenista, atendente de frios e laticínios, auxiliar de logística, caldeireiro montador, fiel de depósito, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 771. Há oportunidades para ajudante de obras, armador de estrutura de concreto, assistente de vendas, auxiliar de cozinha, consultor imobiliários, motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas.

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 715. Há oportunidades para adesivador, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de obras, atendente do setor de frios, auxiliar de produção, auxiliar de logística, borracheiro, eletricista, embalador, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 35. Há oportunidades para sinaleiro, ajudante de obras, carpinteiro, pedreiro, ajudante de obra, eletricista automotivo, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 115. Há oportunidades para ajudante de obras, analista de recursos humanos, aplicador de resina, atendente de lojas, borracheiro, motorista de automóveis, promotor de vendas, técnico de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 143. Há oportunidades para ajudante de padeiro, atendente de padaria, carpinteiro, mecânico de motor a diesel, operador de caixa, pedreiro, servente de obras, sinaleiro de operações de máquinas em vias, trabalhador da avicultura de postura, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 482. Há oportunidades para ajudante florestal, assistente de produção, auxiliar de planejamento, caldeireiro, carpinteiro, educador social, encarregado de solda, motorista de distribuição de gás, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 318. Há oportunidades para auxiliar de logística, caldeireiro, meio oficial, montador de estruturas metálicas, cozinheiro de hotel, auxiliar de serviços gerais, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 405. Há oportunidades para atendente de suporte, auxiliar de logística de supermercado, auxiliar de obras, auxiliar de limpeza, carpinteiro de obras, empacotador de supermercado, motorista de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar o currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 29. Há oportunidades para embalador a mão, motorista entregador, vendedor externo, atendente de vendas, entregador de moto, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 36. Há oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 243. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de motorista, ajudante de armazenamento, balconista, cortador de pedras, motorista de caminhão, operador de caixa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

