Home
>
Empregos
>
Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Oportunidades são para os cargos de operador de pedágio, laboratorista e operador de balança; há ainda formação de banco de talentos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:47

Praça do pedágio na BR 101
Praça do pedágio na BR 101 Crédito: Divulgação

A Ecovias 101, concessionária que administra a BR-101 em todo o Espírito Santo até Mucuri, na Bahia, está com vagas de emprego abertas para trabalhar nas praças de pedágio, nas cidades de Guarapari, Aracruz, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Rio Novo do Sul.

Recomendado para você

Oportunidades são para os cargos de operador de pedágio, laboratorista e operador de balança; há ainda formação de banco de talentos

Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Para o Espírito Santo, os postos são para Cachoeiro do Itapemirim, Cariacica, Iúna e Linhares. Os postos são para agente de vendas, pintor de ônibus, motorista, entre outros postos

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

As oportunidades são para os  cursos de soldador, mecânico de máquina industrial e eletricista industrial, distribuídas pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra

Vale lança Programa de Formação Profissional com vagas no ES

A oferta é de cinco vagas para o cargo de operador de pedágio e os interessados devem ter o ensino fundamental completo.

A empresa tem ainda uma vaga de laboratorista, para atuar no Laboratório de Asfalto, Solo e Concreto da Ecovias 101, que fica ao lado da praça de pedágio de Guarapari; e uma oportunidade para operador de balança, em Linhares.

Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa

O coordenador de Recursos Humanos da Ecovias 101, Cristiano Tavares Pereira, alerta que a empresa conta com um banco de talentos para as praças da Serra e de Guarapari e para pessoas transgênero e com deficiência (PcD).

“Nós fazemos um monitoramento constante dos currículos para a possibilidade de preenchimento de novas vagas à medida que elas surgem”, explica.

Conheça aplicativos bem fáceis de serem usados para elaborar um currículo campeão

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Viação Águia Branca abre mais de 400 oportunidades de emprego

Investimento de multinacional no Norte do ES vai gerar mais de 250 empregos

Confira as mais 6.870 vagas de emprego abertas no ES

Obras de nova ferrovia no ES vão criar até 5 mil empregos; saiba quais vagas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

eco 101 Empregos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais