Ecovias 101 abre vagas de emprego em pedágios no ES

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 13:47
A Ecovias 101, concessionária que administra a BR-101 em todo o Espírito Santo até Mucuri, na Bahia, está com vagas de emprego abertas para trabalhar nas praças de pedágio, nas cidades de Guarapari, Aracruz, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Rio Novo do Sul.
A oferta é de cinco vagas para o cargo de operador de pedágio e os interessados devem ter o ensino fundamental completo.
A empresa tem ainda uma vaga de laboratorista, para atuar no Laboratório de Asfalto, Solo e Concreto da Ecovias 101, que fica ao lado da praça de pedágio de Guarapari; e uma oportunidade para operador de balança, em Linhares.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras da empresa.
O coordenador de Recursos Humanos da Ecovias 101, Cristiano Tavares Pereira, alerta que a empresa conta com um banco de talentos para as praças da Serra e de Guarapari e para pessoas transgênero e com deficiência (PcD).
“Nós fazemos um monitoramento constante dos currículos para a possibilidade de preenchimento de novas vagas à medida que elas surgem”, explica.
