Caixa Econômica Federal abre programa de estágio com vagas no ES

Bolsas para os estudantes de níveis médio e técnico são de R$ 500, enquanto para os de nível superior, R$ 1.100; a carga horária é de 20 e 25 horas semanais, respectivamente

Publicado em 30 de maio de 2025 às 12:16

Caixa - Caixa Econômica Federal Crédito: Carlos Alberto Silva

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo com 3.730 vagas de estágio em todo o país, inclusive para o Espírito Santo. >

As bolsas para os estudantes de níveis médio e técnico são de R$ 500, enquanto para os de nível superior, R$ 1.100. A carga horária é de 20 e 25 horas semanais, respectivamente. Os selecionados recebem ainda auxílio-transporte de R$ 130. >

As oportunidades são voltadas aos estudantes do ensino médio, alunos do curso técnico em segurança do trabalho e universitários das áreas de Arquitetura, Direito, Psicologia, Engenharia Civil, Pedagogia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciências Políticas.>

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 do dia 5 de junho, no site da Super Estágios, empresa responsável pela seleção. >

>

Durante o período de inscrições, o candidato terá acesso à prova on-line que poderá ser feita no próprio ambiente virtual da Super Estágios. O sistema estará disponível todos os dias da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Para os estudantes de nível superior, também terá entrevista. >

O resultado final, com a lista definitiva de classificação, será divulgado no dia 1º de julho de 2025. Os aprovados serão chamados conforme a necessidade do banco. >

CONFIRA AS VAGAS NO ESPÍRITO SANTO>

Ensino médio

Requisito: estar a partir do 1º ano

estar a partir do 1º ano Municípios:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição da Barra

Domingos Martins

Ecoporanga

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Iconha

Itaguaçu

Itapemirim

Iúna

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Montanha

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pinheiros

Piúma

Presidente Kennedy

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Mateus

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória >

Técnico em segurança do trabalho

Requisito: estar a partir do primeiro período

estar a partir do primeiro período Município: Vitória >

Arquitetura

Requisito: estar cursando do 2º ao 9º semestre

estar cursando do 2º ao 9º semestre Município: Vitória >

Ciências políticas

Requisito: estar cursando do 2º ao 7º semestre

estar cursando do 2º ao 7º semestre Município: Vitória >

Ciências sociais

Requisito: estar cursando do 2º ao 7º semestre

estar cursando do 2º ao 7º semestre Município: Vitória >

Direito

Requisito: estar cursando do 2º ao 9º semestre

estar cursando do 2º ao 9º semestre Município: Vitória >

Engenharia Civil

Requisito: estar cursando do 2º ao 9º semestre

estar cursando do 2º ao 9º semestre Município: Vitória >

Pedagogia

Requisito: estar cursando do 2º ao 7º semestre

estar cursando do 2º ao 7º semestre Município: Vitória >

Psicologia

Requisito: estar cursando do 2º ao 7º semestre

estar cursando do 2º ao 7º semestre Município: Vitória >

Serviços sociais

Requisito: estar cursando do 2º ao 7º semestre

estar cursando do 2º ao 7º semestre Município: Vitória >

