Talentos

Ministério Público do ES abre vagas para estagiários de pós-graduação

São 40 vagas, com bolsa de complementação educacional de R$ 1.800 e auxílio-transporte de R$ 250. A carga horária é de seis horas diárias

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) está com inscrições abertas para o processo de seleção de estagiários de pós-graduação. São 40 vagas, com bolsa de complementação educacional de R$ 1.800 e auxílio-transporte de R$ 250. A carga horária é de seis horas diárias. >

As inscrições podem ser feitas até 11 de agosto, no formulário eletrônico do MPES. Para realizar a inscrição, o candidato deve ter uma conta do Google e conferir se a instituição de ensino é conveniada com o Ministério Público. >