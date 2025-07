Oportunidade

EDP abre inscrições para programa Jovem Aprendiz na Serra

Programa inclui formação como eletricista e contrato CLT com benefícios; interessados podem se cadastrar até 3 de agosto

A EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, abriu as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz na Serra. São 16 vagas destinadas a jovens entre 16 e 17 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. Os selecionados participarão de um curso gratuito de capacitação como eletricista, com certificado emitido pelo Senai. As inscrições devem ser realizadas até o dia 3 de agosto por meio deste formulário.>