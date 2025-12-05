Assaí entra na reta final de contratações para nova loja no ES

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:05
O Assaí está na reta final de contratações para a nova loja que será inaugurada em Vila Velha ainda no mês de dezembro. A oferta é de 150 vagas efetivas, todas para contratação imediata, com oportunidades em diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo para pessoas com deficiência.
Há chances para cargos como:
Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site de carreira do atacadista. É necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo é realizado com etapas presenciais e on-line.
A empresa oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de programas para crescimento na carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e dos seus funcionários.
