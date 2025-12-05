Home
>
Empregos
>
Assaí entra na reta final de contratações para nova loja no ES

Assaí entra na reta final de contratações para nova loja no ES

Oportunidades são para contratação imediata e incluem posições para pessoas com deficiência para a unidade que será inaugurada ainda em dezembro

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:05

Loja do Assaí Atacadista
Loja do Assaí Atacadista Crédito: Divulgação/Assaí

O Assaí está na reta final de contratações para a nova loja que será inaugurada em Vila Velha ainda no mês de dezembro. A oferta é de 150 vagas efetivas, todas para contratação imediata, com oportunidades em diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo para pessoas com deficiência.

Recomendado para você

Além das oportunidades de trabalho, ação reúne orientação profissional e mais de 100 serviços gratuitos ao lado do Parque da Cidade

Blitz do Emprego leva mais de 1.100 vagas para Serra neste sábado (6)

Oportunidades são para contratação imediata e incluem posições para pessoas com deficiência para a unidade que será inaugurada ainda em dezembro

Assaí entra na reta final de contratações para nova loja no ES

Matrículas já estão abertas para os cursos Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Portos e Técnico em Programa de Jogos Digitais

Senai Porto terá mais de 3 mil matrículas na educação profissional

Há chances para cargos como:

  • Chefe de seção
  • Repositor(a) de mercadorias
  • Operador(a) de caixa
  • Operador(a) de empilhadeira
  • Açougueiro(a)
  • Auxiliar de açougue
  • Auxiliar de depósito
  • Padeiro(a)
  • Nutricionista
  • Cozinheiro(a)
  • Cartazista
  • Entre outras vagas.

Os interessados podem fazer o cadastro do currículo no site de carreira do atacadista. É necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo é realizado com etapas presenciais e on-line.

A empresa oferece remuneração e benefícios compatíveis com o mercado, além de programas para crescimento na carreira. A companhia investe continuamente no desenvolvimento profissional e na valorização de seus colaboradores, contribuindo para o crescimento conjunto da empresa e dos seus funcionários.

Confira dicas para aproveitar o potencial das redes sociais para conseguir emprego e sondar vagas no mercado de trabalho

LEIA MAIS SOBRE EMPREGO

Havan inicia obra de loja que vai gerar 200 empregos em Vila Velha

Mais de 5.780 vagas de emprego abertas no ES; veja lista por cidade

Operadora de call center abre 150 vagas de emprego no ES

Aberta a temporada de vagas de emprego para Black Friday e Natal

Americanas abrem 70 vagas de emprego no ES para reforçar vendas de fim de ano

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Empregos Supermercados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais