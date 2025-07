Formação técnica

ArcelorMittal abre oportunidades para Programa Aprendiz no ES

São 150 vagas para cursos técnicos de graça, em parceria com Senai e Sine do município da Serra; inscrições seguem até 15 de agosto

Publicado em 15 de julho de 2025 às 10:20

Vagas são distribuídas por quatro cursos técnicos Crédito: Gabriel Lordello/Mosaico Imagem

A ArcelorMIttal está com inscrições abertas para o Programa Aprendiz 2026 na unidade Tubarão, na Serra. São 150 vagas voltadas exclusivamente a moradores do município. A iniciativa é uma parceria entre o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e conta com o apoio do Sine (Serra). >

Para participar, o candidato precisa ter entre 16 e 17 anos, nascidos entre 5 de fevereiro de 2008 e 5 de fevereiro de 2009. Outro requisito é não ter registro anterior como Aprendiz no mesmo eixo tecnológico do curso escolhido no edital, entre outros requisitos.>

As oportunidades estão distribuídas por quatro cursos técnicos:>

Técnico em Mecânica – 30 vagas (turno matutino)

Técnico em Eletrotécnica – 30 vagas (turno vespertino)

Técnico em Metalurgia – 60 vagas (turnos matutino e vespertino)

Técnico em Logística – 30 vagas (turno matutino) >

>

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de agosto de 2025 pelo site brasil.arcelormittal.com. Para se inscrever, o candidato deve entrar na aba Pessoas, clicar em Trabalhe com a Gente e, em seguida, no ícone “Deixe seu currículo aqui”. Depois, é necessário selecionar a cidade de Serra e visualizar os cursos e turnos disponíveis.>

Além da formação técnica de graça, os selecionados terão a oportunidade de vivenciar a rotina de uma das principais plantas industriais do setor no Brasil, ampliando suas perspectivas de carreira e desenvolvimento pessoal.>

“O Programa Aprendiz reforça o compromisso da ArcelorMittal com a educação, a cultura de aprendizagem e a inclusão ao investir na formação de futuros profissionais e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região”, afirma a gerente de Pessoas, Atração, Carreira e Cultura da ArcelorMittal, Gisele Borges Lecco. >

