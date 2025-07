Oportunidade

Gigante do petróleo abre 60 vagas em curso gratuito para trabalho embarcado

Quem for aprovado vai receber um auxílio de R$ 700,00 por mês ao longo do curso; saiba como se inscrever

Gabriela Maia

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:23

O curso vai oferecer conhecimentos técnicos do setor de óleo e gás em plataforma offshore Crédito: Divulgação/Prio

Os interessados em trabalhar embarcados e seguir a carreira em plataformas petrolíferas no mar terão a oportunidade de participar de uma qualificação gratuita. Estão abertas as inscrições para o curso Reação Offshore, promovido pela associação Todos na Luta em parceria com a Prio, maior empresa independente de petróleo do Brasil. Serão 60 vagas e os interessados podem se inscrever até o dia 9 de agosto. >

Para se inscrever, é preciso acessar a página da vaga no site e se candidatar a vaga (clique aqui). Os interessados precisam se encaixar no critério de renda e devem possuir CadÚnico, além de ter ensino médio completo, ser maior de 18 anos e residir no Espírito Santo. >

Os inscritos vão participar de um processo seletivo que vai contar com um teste on-line. Os aprovados na primeira fase farão uma prova presencial. As aulas começarão no dia 24 de setembro e estão previstas para acabar em dezembro. >

Os aprovados vão fazer o curso presencialmente no Senai, em Vitória, com cinco aulas por semana, no turno noturno, das 18h às 22h, além de seis aulas socioemocionais que serão dadas aos sábados, totalizando a grade de 160 horas. Os estudantes vão contar com um auxílio de R$ 700,00 por mês e, ao final da formação, ganharão um certificado.>

>

Atendimento comunitário

Nos dias 1° e 2 de agosto, as instituições responsáveis pelo curso vão realizar visitas nas comunidades do Morro da Garrafa, de Gurigica, Forte São João e Alto Tabuazeiro, em Vitória, para tirar dúvidas dos interessados e realizar inscrições nos locais. >

SEXTA FEIRA - 1º de agosto

Das 9h às 12h - Movimento comunitário do Bairro Engenharia, Rua Joaquim José da Vitória.

- Movimento comunitário do Bairro Engenharia, Rua Joaquim José da Vitória. Das 14h às 17h - Quadra da Escola de Samba Imperatriz do Forte - Avenida Vitória, 927, Bairro Romão.

>

SÁBADO - 2 de agosto

Das 9h às 12h - Morro da Garrafa - Ladeira Anthero Braido (Seminário Nossa Senhora da Penha)

Morro da Garrafa - Ladeira Anthero Braido (Seminário Nossa Senhora da Penha) Das 14h às 17h - Rua Desembargador Gilson Mendonça, 687, Gurigica – Calçada da Fama, em frente ao MedSênior.

>

O curso Reação Offshore é uma parceria entre Todos na Luta, Instituto Reação e Senai, com apoio da Prio. A formação busca capacitar profissionais para o mercado offshore, preparando operadores com conhecimentos técnicos e socioemocionais para o segmento de óleo e gás, de forma a contribuir para o crescimento do setor e a inserção de mão de obra qualificada no mercado. >

Serviço - Curso Reação Offshore

Inscrições : https://reacaooffshore.gupy.io/jobs/9521882?jobBoardSource=gupy_public_page

: https://reacaooffshore.gupy.io/jobs/9521882?jobBoardSource=gupy_public_page Prazo de inscrição: até 9 de agosto

até 9 de agosto Requisitos: Ter no mínimo 18 anos de idade no ato da inscrição do processo seletivo; possuir ensino médio completo sendo certo que o candidato deve portar tal documentação (de conclusão) no ato da inscrição; estar em dia com o CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal desenvolvido para famílias de baixa renda no Brasil) no momento da inscrição, sendo certo que o candidato deve portar documentação que comprove situação do CadÚnico regular e atualizado, o documento exigido para essa comprovação será a folha resumo, que pode ser adquirida no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da região do candidato. >

