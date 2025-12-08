Oportunidades

ES tem mais de 6.200 vagas de emprego nesta segunda-feira (8)

Há postos para agente de pátio, ajudante de carga e descarga, ajudante de estrutura metálicas, armador de ferros, atendente de telemarketing, carpinteiro, frentista, pedreiro, entre outras chances

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10:48

Trabalhadores da construção civil Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 6.240 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (8). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.

Vagas: 1.070. Há oportunidades para atendente de clínica médica, atendente de loja, consultor de vendas, cozinheiro em geral, cortador de roupas, frentista, motorista de automóveis, pizzaiolo, promotor de vendas, entre outras chances. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 900, sendo 192 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para auxiliar, repositor, estoquista, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.330. Há oportunidades para açougueiro, assistente de vendas, atendente de clínica médica, atendente de posto de gasolina, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de limpeza, costureira em geral, eletricista de instalações de veículos automotores, lavador de pratos, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 453. Há oportunidades para analista de estação de tratamento de efluentes, analista de pcp, assistente de service desk, atendente de padaria, balconista, camareira de hotel, eletricista de manutenção em geral, encanador, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h

Vagas: 926. Há oportunidades para agente de pátio, ajudante de carga e descarga, ajudante de estruturas metálicas, ajudante de motorista, ajudante de obras, armador de ferros, atendente de telemarketing, carpinteiro, frentista, motorista de ônibus rodoviário, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 49. Há oportunidades para vulcanizador, torneiro mecânico, balconista, atendente de mesa, operador de retroescavadeira, cortador de pedra de marmoraria, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141, Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 74. Há oportunidades para atendente de balcão, balconista de crediário, costureira geral, empregada doméstica, motorista de caminhão, selecionador de material reciclável, técnico de segurança do trabalho, entre outros postos. Veja as vagas.

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 50. Há oportunidades para açougueiro, alinhador veicular, auxiliar de linha de produção, estoquista, encarregado de obras e instalações, operador de caixa, repositor de mercadorias, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 193. Há oportunidades para ajudante de cozinha, atendente de restaurante, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza industrial parada 20 dias, auxiliar de zeladoria, camareira, guarda-vidas, mecânico de motocicleta, piscineiro, recepcionista de hotel, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.

Vagas: 245. Há oportunidades para agente de soluções, auxiliar de logística, cuidador de idosos, motorista de caminhão basculante, operador de empilhadeira, soldador industrial, vendedor externo, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de São Mateus

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 514. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar operacional de logística, atendente de delivery, chapista de lanchonete, caixa para estacionamento, consultor de vendas, encarregado de obras, empacotador de supermercado, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Barra de São Francisco

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.

Vagas: 34. Há oportunidades para técnico em segurança do trabalho, costureiro, acabador de mármore e granito, motorista interno, ajudante de resinador, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas.

Balcão de Oportunidades de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 141. Há oportunidades para ajudante de obras, armador, auxiliar de campo, balconista de lanchonete noturno, costureira plano leve e malha, costureira, instalador de câmeras e antenas, monitor de veículos, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Colatina

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.

Vagas: 47. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar administrativo, auxiliar de manutenção predial, encarregado de obras, farmacêutico, manicure e pedicure, servente de obras, entre outras chances. Veja as vagas.

Sine de Nova Venécia

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.

Vagas: 167. Há oportunidades para ajudante de motorista, auxiliar de armazenamento, auxiliar de limpeza, balconista, controle de pragas, cortador de pedra, instalador de gesso, operador de máquina corte e vinco, entre outras chances. Veja as vagas.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta