Oportunidades

Mcdonald's abre vagas em cursos de qualificação de graça on-line

São mais de 30 opções em diversas áreas, como atendimento ao público, empreendedorismo, negócios digitais, entre outros temas

O Mcdonald's, por meio da plataforma MCampus Comunidade, está com vagas abertas em mais de 30 cursos de qualificação de graça para quem quer se capacitar sem sair de casa. As aulas são 100% on-line e abertas ao público geral, de qualquer lugar do Brasil. >