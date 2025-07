Profissionalizante

Samarco abre vagas em cursos de capacitação para comunidade no ES

Interessados podem se inscrever até 15 de agosto; no Estado, as aulas acontecem no Senai de Anchieta e no Cedtec de Guarapari. Candidatos devem ter o nível fundamental

Publicado em 21 de julho de 2025 às 14:16

Unidade de Ubu da Samarco Crédito: Divulgação

A Samarco está com oportunidades abertas para cursos profissionalizantes de graça. As vagas são destinadas às comunidades vizinhas da empresa, no Espírito Santo e em Minas Gerais. >

As capacitações são de curta e média duração e têm como objetivo capacitar as pessoas interessadas em se preparar para futuras oportunidades profissionais, na própria Samarco, em contratadas ou em outras empresas. >

De acordo com a companhia, as novas vagas integram o compromisso da Samarco com o desenvolvimento socioeconômico da região, especialmente, no contexto da retomada gradual de suas operações. A empresa informou ainda que os temas foram definidos com base nos processos seletivos que serão abertos nos próximos meses. >

Os interessados precisam ter idade de 18 anos, ensino fundamental completo e ser moradores das comunidades vizinhas da Samarco. Há vagas reservadas para mulheres e pessoas com deficiência. >

>

As inscrições podem ser feitas até 15 de agosto, no endereço eletrônico da Samarco. >

“Estamos atentos às demandas das regiões onde atuamos. Por isso, buscamos ofertar cursos que possam preparar as pessoas para oportunidades futuras, contribuindo para compartilhar valor para as comunidades. Hoje temos um aproveitamento de 43% dos alunos que se formaram nas turmas de 2024 e 2025, em Minas Gerais e no Espírito Santo, seja na Samarco ou em nossas empresas contratadas”, afirma a gerente de Atração e Desenvolvimento, Adriana Gomes.>

CONFIRA OS LOCAIS E OS CURSOS>

No Espírito Santo, as vagas são direcionadas exclusivamente para moradores das cidades Anchieta, Guarapari e Piúma.>

SENAI DE ANCHIETA

Soldador em aço carbono (Carga horária 200hs) | Período Tarde ou noite

Carpinteiro de reforma (Carga horária 180hs) | Período Noite

Armador de ferro (Carga horária 180hs) | Período Tarde

Eletricista industrial (Carga horária 180hs) | Período Tarde ou Noite >

CEDTEC DE GUARAPARI

Mecânica (Carga horária 160hs) | Período Noite >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta