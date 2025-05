168 editais

PF, TCU e Iema: mais de 25 mil vagas abertas em concursos e seleções

Oportunidades são para cargos efetivos e temporários, voltados para candidatos de todos os níveis de escolaridade; salários podem chegar a R$ 32 mil

Como se preparar para as provas do concurso da Polícia Federal

Nove processos seletivos abertos no ES com salários de até R$ 9 mil

O maior salário pode chegar a R$ 32.350 no Ministério Público do Maranhão. São 10 vagas para o cargo de promotor de Justiça, e o prazo para se inscrever segue até 4 de junho. >

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) anunciou a abertura de um processo seletivo para preencher 213 vagas, além de formar cadastro de reserva, para profissionais com escolaridade em níveis médio e superior. O salário varia de R$ 1.853,00 a R$ 9.047. As inscrições seguem até 15 de junho. >

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado, com duas vagas para o cargo de técnico de nível superior. As chances são para as áreas de ciências contábeis e ciências econômicas. Os ganhos chegam a R$ 5.589. Os interessados têm até o dia 9 de junho para garantir a participação na seleção. >