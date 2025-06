Credenciamento

TVE contrata prestadores de serviços para transmissões de jogos de futebol

Edital tem validade até 31 de outubro; contratações de cinegrafista, técnico de vídeo, diretor de imagem, repórter de campo e narrador

Publicado em 5 de junho de 2025 às 13:44

Credenciamento de profissionais para atuar em transmissão esportiva Crédito: Divulgação / Fundação Carmélia

A Fundação Carmélia lançou edital para contratar prestadores de serviço para trabalhar nas transmissões ao vivo de jogos de futebol. A seleção é voltada a profissionais da área de comunicação com experiência em transmissões ao vivo na área de esportes. >

O Edital de Credenciamento 001/2025 permite a participação de pessoas físicas ou jurídicas – nesse caso, desde que seja empresa unipessoal. >

Os profissionais vão atuar com a equipe da TVE. A emissora transmite todos os jogos do Capixabão, além de partidas da Copa ES, do Estadual Série B, as finais do Estadual Feminino, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. São quase 110 jogos por ano, com participação de mais de dois mil atletas.>

Os valores da contratação variam de R$ 300 a R$ 750, conforme a função. >

A validade do edital vai até 31 de outubro, mas o requerimento para a primeira convocação deve ser feito até sexta-feira, dia 6 de junho. De acordo com informações da Fundação, será possível se inscrever após esse prazo, até a data de vigência do edital, entretanto os interessados serão credenciados após o último classificado na primeira convocação. >

Todas as regras, orientações e prazos devem ser consultadas no edital por meio do site da fundação. >

A classificação dos profissionais credenciados será realizada segundo análise de documentação de qualificação técnica. >

Conforme o edital, as contratações serão realizadas em cinco categorias e o prestador poderá se credenciar para um ou mais tipos de serviço dentro de um grupo temático:>

Grupo 1: cinegrafista, fotógrafo, videomaker, operador de drone, operador de guimbal, técnico de vídeo;

cinegrafista, fotógrafo, videomaker, operador de drone, operador de guimbal, técnico de vídeo; Grupo 2: diretor de imagem, operador de replay;

diretor de imagem, operador de replay; Grupo 3: operador de caracteres, scout;

operador de caracteres, scout; Grupo 4: técnico de som;

técnico de som; Grupo 5: repórter de campo, comentarista ou narrador. >

Os prestadores credenciados serão convocados em sistema de rodízio, conforme as regras determinadas no edital, e cada profissional poderá atuar no limite de 20 jogos consecutivos. >

O credenciamento deve ser feito no link bit.ly/inscrição_credenciamento.>

