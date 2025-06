De graça

ONG do ES abre 60 vagas para jovens em cursos na área de tecnologia

Oportunidades são para jovens pretos e pardos aprenderem sobre marketing digital e novas tecnologias; aulas serão realizadase em Vitória e começam em julho

A ONG capixaba Instituto Oportunidade Brasil (IOB) está com inscrições abertas para 60 vagas em cursos de qualificação profisssional de graça para jovens pretos e pardos na área de tecnologia. As aulas acontecem em Vitória. >

A oferta é de 25 vagas para o curso Reprogramando o Futuro, que aborda novas tecnologias e conta com a parceria da The Coca Cola Foundation. O curso terá duração de quatro meses e será realizado no período da tarde. >