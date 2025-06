30 vagas

Associação lança projeto de qualificação profissional para pessoas LGBTQIAPN+

Cursos serão oferecidos em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; pessoas interessadas tem até o dia 16 de junho

A Associação Gold lançou o Projeto Qualifica+ voltado para a qualificação profissional de pessoas LGBTQIAPN+ no Espírito Santo. A iniciativa é uma parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. >

As pessoas selecionadas receberão bolsa durante o treinamento, material de apoio (caderno, lápis, bolsa etc.), lanche durante as aulas, reembolso de passagens e encontros de boas-vindas antes do início de cada curso.>