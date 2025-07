Atacarejo

Atacado Vem abre mais de 100 vagas de emprego em Cariacica

Entrevistas podem ser agendas por telefone ou feitas pessoalmente; candidatos devem apresentar o documento de identidade e comprovante de residência

O Atacado Vem está com mais de 100 vagas de emprego abertas para a nova loja que será inaugurada em agosto, em Alto Lage, Cariacica. >

As chances são para cargos como açougueiro, operador de caixa, operador de frios, auxiliar de serviços gerais, entre outras funções. As oportunidades também são voltadas para pessoas com deficiência.>