Supermercados vão abrir mais lojas e criar empregos no ES; saiba onde

Redes estão em expansão no Espírito Santo e vão inaugurar novas unidades na Grande Vitória até o fim deste ano

Publicado em 10 de junho de 2025 às 14:59

Com crescimento no volume de vendas, que já acumula 4,7% nos primeiros meses do ano, o setor de supermercados está em expansão no Espírito Santo. Redes do varejo e atacado já inauguraram novas unidades e planejam manter a expansão este ano, na Grande Vitória. Com isso, a expectativa é de aumento na geração de emprego. Só em uma rede, está prevista a abertura de 400 vagas com as novas lojas.>

O Grupo Coutinho, que opera bandeiras como Extrabom e Atacado Vem, tem previsão de inaugurar três lojas ainda em 2025. Para o terceiro trimestre está prevista uma nova unidade do atacado em Alto Lage, Cariacica. >

Já até o final do ano, novas lojas do Extrabom estão sendo preparadas para Santo Antônio, em Vitória, e Campo Grande, em Cariacica. A expectativa é de gerar 400 vagas de emprego para as três unidades.>

Supermercados tiveram crescimento de 4,7% no volume de vendas nos primeiros meses do ano Crédito: Freepik

Já o Grupo Carone anunciou, em março, em evento na Prefeitura de Vila Velha, que vai inaugurar uma nova loja do atacarejo Sempre Tem na Barra do Jucu. A unidade terá 9.900 metros quadrados de área construída e vai gerar 400 empregos diretos e indiretos, com um investimento total de R$ 63 milhões. >

No início de maio, o BH Supermercados reinaugurou a loja localizada em Paul, Vila Velha. A unidade ficou pouco mais de um ano fechada para melhorias estruturais. >

A rede mineira também ampliou as atuações no Estado com a incorporação de três novas unidades na Serra. As lojas pertenciam ao Canguru Supermercados, que encerrou as atividades no dia 29 de abril. No dia 3 de maio, os pontos foram reinaugurados pelo BH.>

Segundo a rede de supermercados, as lojas localizadas nos bairros Jardim Limoeiro e Novo Horizonte seguem no modelo de varejo tradicional. Já a unidade do bairro São Patrício passa a operar sob a bandeira BH Atacado e Varejo.>

A rede Assaí também está em expansão e se prepara para instalar a terceira loja no Estado. Depois da Serra e de Vitória, a rede de atacarejo planeja uma unidade em Vila Velha, às margens da Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha. >

Em fevereiro, foi realizada uma audiência pública na cidade para discutir os resultados do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) sobre a instalação da rede.>

O Assaí informou que, mesmo com a intenção de instalar a loja, "ainda aguarda a conclusão de todos os estudos de viabilidade serem aprovados junto à Prefeitura para dar prosseguimento aos trâmites legais necessários e próximos passos".>

