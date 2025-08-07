Home
As dicas do ator Marcos Veras para a Geração Z ao escolher profissão

O ator e comediante foi o palestrante principal na Arena de Profissões do EducarES, debatendo com especialistas sobre carreira e os desafios de alunos do ensino médio para definir uma profissão

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 19:30

Em visita a Vitória, ator e comediante fala sobre os desafios de da juventude ao escolher uma profissão

Qual jornada profissional seguir é uma das escolhas mais difíceis a serem feitas ao longo da vida, mas ela não precisa ser decidida de forma apressada. O ator, apresentador e comediante Marcos Veras afirma que o tempo pode ser a grande chave para uma boa decisão. O artista participou do Arena Profissões, do EducarES, realizado pela Rede Gazeta, no Centro de Convenções de Vitória, nesta quinta-feira (7).

“Existe uma pressão muito grande da sociedade, às vezes da família, em escolher logo uma profissão que você vai ser pelo resto da vida. Escolher aos poucos, ler e fazer o teste vocacional é o mais importante, fazendo isso com algum tempo, sem cair na pressão externa”, declarou, ao acrescentar a relevância de se estudar sobre várias carreiras antes de bater o martelo.

"Muita gente liga a profissão ao dinheiro. Só que não adianta escolher uma profissão que dá dinheiro, mas que não lhe faz feliz, que não lhe completa e em que talvez você nem seja bom naquilo que faz. Isso, lá na frente, a vida vai lhe cobrar. Fazer o que ama, sem romantizar, é o mais importante."

O evento deste ano teve como tema “Carreiras, Profissões e Desafios”, levando aos estudantes do ensino médio dicas e direcionamentos de como escolher o que vai fazer. No encontro, Veras debateu com especialistas os desafios da “Geração Z” em definir as profissões para o futuro.

Marcos Veras foi o mediador do debate sobre carreira e desafios do Arena de Profissões do EducarES
Marcos Veras foi o mediador do debate sobre carreira e desafios do Arena de Profissões do EducarES Crédito: Carlos Alberto Silva

A psicóloga Adriana Muller, especialista convidada para o evento, descreveu o momento de escolha profissional como um caminho que deve ser construído passo a passo, mesmo com alguns desvios no meio. Além disso, ela garantiu que, do ponto de vista mental, o grande trabalho de familiares e educadores deve ser levar a ideia de que o trabalho tem que revelar o que há de melhor em cada um.

“Precisamos levar de forma mais leve essa construção de um caminho profissional, porque ele vai nos acompanhar a vida toda. É uma escolha que você possa sempre revelar o seu melhor. Temos que ajudar os jovens a entenderem isso”, afirmou Adriana.

A psicóloga Adriana Muller explicou como alunos podem aliviar a pressão da escolha profissional
A psicóloga Adriana Muller explicou como alunos podem aliviar a pressão da escolha profissional Crédito: Carlos Alberto Silva

Educação e transformação profissional

O debate ainda trouxe o secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Angelo, abordando como outras oportunidades podem aparecer, mesmo que não sigam a decisão inicial. “Você escolhe uma coisa e mais tarde aparecem oportunidades que te levam para outro lugar. Daqui a pouco, surge uma outra situação que também faz você migrar. Portanto, nenhuma escolha que tomamos no primeiro passo é necessariamente a final”, garantiu.

Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo, participou da Arena de Profissões do EducarES
Secretário de Educação do ES, Vitor de Angelo, participou da Arena de Profissões do EducarES Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário ainda abordou que o governo do Estado também promove iniciativas que apresentam outros caminhos para os estudantes, como arte e música. Um exemplo é o regente do grupo Orquestra de Quebrada, Eduardo Lucas, que começou na música aos 15 anos em um projeto social da Polícia Militar. A partir daí, a música se tornou o seu foco.

O regente do grupo Orquestra da Quebrada, Eduardo Lucas, durante debate na Arena de Profissões do EducarES
O regente do grupo Orquestra da Quebrada, Eduardo Lucas, durante debate na Arena de Profissões do EducarES Crédito: Carlos Alberto Silva

“Essa experiência que eu trago para falar sobre a educação é do olhar e do lugar de onde eu venho, que é a periferia, a quebrada. A educação mudou e acho que uma perspectiva que temos para falar para vocês, jovens, é que uma das poucas alternativas que a gente tem na vida de ascensão social é por meio da educação”, finalizou o maestro.

