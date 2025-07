11 cidades

Senac e Sedu têm mais de 700 vagas em cursos técnicos de graça no ES

Oportunidades são destinadas para estudantes do ensino médio da rede pública e EJA; interessados podem se inscrever até o dia 11 de julho

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estão com 705 vagas abertas em cursos técnicos de graça. As oportunidades são voltadas para estudantes das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio da Rede Pública e alunos da 1ª e 2ª etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). >