Saiba como é o processo seletivo do Curso de Residência 2025

Candidatos passarão por três fases de seleção ao longo do mês de julho. Programa de imersão oferece experiência em áreas além do Jornalismo

Está lançada a sorte! Desta quarta-feira (02) até o dia 14 de julho, universitários que estejam na reta final da graduação, ou pessoas formadas em cursos superiores ou técnicos em Audiovisual e Rádio e TV a partir de dezembro de 2023 podem concorrer a uma das 10 vagas do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. >

Após esgotar vagas em 4h, palestra com Caco Barcellos abre lote extra nesta terça (03), às 17h

O coordenador do curso, Eduardo Fachetti, que é gerente de Relações Institucionais do grupo, explica que o processo seletivo tem buscado, ano após ano, perfis de alunos dispostos a encarar uma jornada de produção multiplataforma. Ele acrescenta, ainda, que apesar de o curso levar "Jornalismo" como principal bandeira, os alunos residentes fazem uma imersão em diferentes áreas da produção de conteúdo. >

Como é a seleção?

1) A primeira fase da seleção acontece no mesmo ambiente de inscrição dos candidatos: a plataforma Gupy, entre 02 a 14 de julho. Por lá, os candidatos respondem a uma prova com 30 questões de atualidades, Língua Portuguesa e conhecimentos de jornalismo. Seguem na disputa os candidatos que acertarem pelo menos 60% das questões. >

2) A etapa seguinte avalia a produção de texto dos que pleiteiam uma vaga no curso. Por e-mail, os candidatos receberão um link para assistirem a determinado conteúdo e, em seguida, deverão produzir uma matéria jornalística a respeito do tema. Essa etapa acontecerá nos dias 16 e 17 de julho. >

3) Com a soma das notas da primeira e da segunda etapa, serão definidos os finalistas, que vão ser entrevistados por uma banca de profissionais da Rede Gazeta entre os dias 22 e 25 de julho. Os 10 residentes selecionados serão anunciados ao público no dia 29 de julho, à noite. >

As aulas do 28º Curso de Residência em Jornalismo começam no dia 13 de agosto, na sede da empresa, em Vitória. Durante três meses, os alunos participam de oficinas práticas, aulas teóricas e produção de conteúdo, sendo acompanhados por repórteres e editores dos diferentes veículos da casa, como A Gazeta, TV Gazeta, Rádio CBN Vitória, g1 ES, HZ e Estúdio Gazeta. >