Treinamentos

Mega loja em Cariacica abre 400 vagas em cursos de qualificação de graça

Capacitação visa formar profissionais para atuar na área da construção civil; oportunidades são instalação em projetos de drywall, elétrica básica, hidráulica básica, entre outras opções

A nova loja da Obramax, atacado de materiais de construção que será inaugurada em Cariacica, está com 400 vagas abertas em cursos de qualificação de graça. A abertura do estabelecimento será no dia 25 de junho. >

Os participantes poderão conhecer a loja dois dias antes da inauguração, no dia 23 de junho, às 12 horas. Os interessados podem se inscrever no site da Academia de Profissionais . >

As oportunidades são para as capacitações em instalação em projetos de drywall, elétrica básica, instalação de piso vinílico, instalação de telhados, instalação de piso laminado e rodapés, hidráulica básica, entre outras opções. >

De acordo com a empresa, a programação inclui treinamentos práticos e teóricos com certificados inclusos, sorteio de vales-compra, distribuição de brindes e, no final do dia, churrasco com distribuição de cupons de desconto para todos os participantes. >