Inscreva-se agora mesmo para o 28° Curso de Residência em Jornalismo

Venham, foquinhas!

Inscreva-se agora mesmo para o 28º Curso de Residência em Jornalismo

Programa de imersão recebe candidaturas até o dia 14 de julho. Curso, presencial, acontece em Vitória (ES) e oferece atividades práticas em jornalismo, marketing e conteúdo de marca

Se você é universitário em fase final da graduação, se formou na faculdade ou em cursos técnicos de Rádio e TV ou Audiovisual a partir de dezembro de 2023, esta pode ser a sua chance de conhecer, de perto, o universo da comunicação e da produção de conteúdo na Rede Gazeta. Até 14 de julho, estão abertas as inscrições para quem deseja concorrer às 10 vagas do 28º Curso de Residência em Jornalismo. >

O curso consiste em um programa de imersão, com duração de 3 meses, onde 10 alunos acompanham de perto a produção de notícias e de produtos de comunicação em diferentes áreas e veículos do maior grupo de comunicação do Estado. As aulas vão começar em 13 de agosto, e vão até 28 de novembro. >