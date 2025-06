De graça

Cursos de formação em barista, mídias digitais e IA têm vagas abertas no ES

As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 9 de julho, com emissão de certificado pela participação nas atividades; saiba como participar

Publicado em 24 de junho de 2025 às 16:56

Métodos de preparo de café é um dos cursos oferecidos pelo Hub ES+ e Senac Crédito: Divulgação

Se você se interessa em aprender mais sobre empreendedorismo, fique atento! O Hub ES+ e o Senac estão ofertando cursos de formação gratuitos para quem quer trabalhar, ou já atua, nas áreas de mídias digitais e nos negócios do café. As vagas são limitadas, com inscrições abertas até o dia 9 de julho, através de formulário online (clique aqui). As aulas terão início no dia 21 de julho. >

As atividades serão realizadas presencialmente no Hub ES+, na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, com direito a certificado de participação. São quatro cursos de curta-duração voltados para dois eixos principais de aprendizado: comunicação digital com ferramentas atuais e qualificação em cafés especiais.>

Confira as formações oferecidas

Gestão de Mídias Sociais para Marketing Digital - 21/07 a 05/08 (segunda a sexta-feira), das 9h às 13h

Capacita participantes para atuação estratégica nas redes sociais, promovendo negócios e serviços por meio do marketing digital. >

Mídias Criativas com Inteligência Artificial - 28/07 a 05/08 (segunda a sexta-feira), das 17h às 20h

Ensina, na prática, o uso de IA na produção de conteúdo como vídeos, textos, imagens e áudios, com foco em ferramentas acessíveis.

>

>

Formação de Barista: Métodos de Preparo de Café - 21/07 a 25/07 (segunda a sexta-feira), das 9h às 13h

Forma baristas para atuar com excelência na preparação e no serviço de cafés especiais.

>

Formação de Barista: Técnicas de Avaliação Sensorial de Café - 21/07 a 30/07 (segunda a sexta-feira), das 14h às 18h

Aprofunda conhecimentos sobre os diferentes tipos de café e ensina técnicas sensoriais aplicadas à profissão de barista. Importante: para participar dessa atividade é necessário ter conhecimentos básicos em cafés; a comprovação deverá ser feita por meio do envio de certificado(s) de formação e/ou currículo.

>

Podem se inscrever nos cursos: pessoas com 18 anos completos ou mais, com ensino fundamental completo e renda familiar per capita de até 2 salários mínimos (R$ 3.036), comprovada por autodeclaração de renda no ato da matrícula. Além disso, para participar da formação de Barista – Técnicas de Avaliação Sensorial de Café, é exigido ter conhecimentos básicos em cafés, comprovados por meio do envio de certificado(s) de formação ou currículo no ato da inscrição.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta