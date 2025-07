Arte e educação

Música que inspira escolhas: Orquestra da Quebrada leva fusão entre o clássico e o urbano ao EducarES

No palco com a cantora Mallu, grupo une ritmos clássicos e urbanos para inspirar jovens sobre futuro, identidade e escolhas possíveis por meio da arte.

Publicado em 30 de julho de 2025 às 16:21

Formada por jovens de comunidades da Grande Vitória, a Orquestra da Quebrada propõe uma fusão entre música clássica e ritmos urbanos Crédito: Divulgação

A Orquestra da Quebrada sobe ao palco do EducarES para mostrar que a arte também pode ser escolha de vida, caminho profissional e ferramenta de educação. Mais que uma apresentação musical, o encontro promete emocionar e inspirar jovens em busca de propósito, identidade e futuro. O evento é gratuito e acontece no dia 7 de agosto (quinta-feira), a partir das 13h, no Centro de Convenções de Vitória, em Santa Lúcia. >

Para os integrantes da Orquestra, a música foi muito além do palco: tornou-se um instrumento de transformação pessoal e coletiva. O maestro e um dos fundadores do grupo, Eduardo Lucas, explica que ao longo da trajetória do grupo, jovens que nunca haviam tido contato com instrumentos passaram a desenvolver disciplina, autoconfiança e senso de responsabilidade - habilidades que influenciam diretamente suas escolhas profissionais e de vida. "A música nos ensinou a trabalhar em equipe, ouvir o outro, acreditar no nosso valor. Alguns seguiram carreira artística, outros se tornaram educadores ou simplesmente pessoas mais conscientes do próprio potencial", relata.>

No palco do EducarES, a Orquestra se apresenta ao lado da cantora Mallu com um repertório que mistura arranjos de música clássica, MPB e ritmos urbanos como o hip hop e o funk. A proposta é criar uma experiência sonora que fale diretamente com os jovens, evocando identidade, afeto e representatividade.>

Entre as músicas escolhidas estão Negro Drama, Sujeito de Sorte, Oh Happy Day e Fica Tudo Bem, além de releituras inéditas que unem sopros, cordas e batidas. "Queremos que o público se reconheça naquilo que vai ouvir. Cada música foi pensada para dialogar com o tempo em que vivemos e com os sentimentos de quem está construindo seu futuro", explica o maestro.>

Participar do EducarES, segundo Eduardo, é mais do que uma apresentação: é um ato simbólico e necessário. Para ele, unir educação, juventude e cultura em um mesmo espaço reforça o papel da arte como ferramenta de formação e transformação social. "A música também educa, emociona e forma. Estar nesse evento é uma chance de inspirar, de dialogar com quem está buscando seu caminho e de mostrar que a arte pode, sim, ser uma escolha de vida", conclui.>

Serviço:

Data: 07/08 (Quinta-feira)

Hora: 13h

Local: Centro de Convenções de Vitória - Rua Constante Sodré, 157 - Santa Lúcia,Local: Vitória - ES (Entrada pelo portão em frente ao "Posto Leitão

Inscrição gratuita: clique aqui

