Com escuta e vínculo, escola pode transformar ansiedade em aprendizado, defende psicóloga

Especialista alerta para impactos emocionais do modelo de ensino focado em desempenho e defende a escola como espaço de escuta e vínculo. O tema será debatido no EducarES, evento gratuito voltado a estudantes e profissionais da educação.

Distração, desmotivação e crises de ansiedade vêm se tornando temas recorrentes nas conversas sobre a rotina escolar. Esses sinais, cada vez mais presentes, lançam um alerta sobre o impacto emocional da lógica de desempenho que ainda rege muitas práticas pedagógicas. Para a psicóloga e mestre em Psicologia do Desenvolvimento Moral, Adriana Muller, “enquanto o foco for na cobrança de desempenho, a escola só vai estar reforçando a ansiedade e a dificuldade de concentração”.>

O alerta da especialista reforça a necessidade de um debate mais amplo sobre saúde emocional no ambiente escolar. Questões como essa estarão em pauta no EducarES 2025, evento que acontece no dia 7 de agosto, Às 13h, em Vitória, com o tema “Carreiras, Desafios e Profissões”.>