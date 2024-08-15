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Cirurgias eletivas

Secretaria da Saúde alerta pacientes para atualizarem cadastro no ES

A pasta estadual está em contato com as pessoas para atualizarem os dados junto ao SUS e não arriscarem perder autorizações para procedimentos; quase 4 mil estão com informações defasadas no Estado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 ago 2024 às 16:54

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 16:54

Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA
Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo, SESA Crédito: Fernando Madeira
Mais de 3 mil pacientes do Espírito Santo, com autorização de internação hospitalar para realizar cirurgias eletivas, estão com o cadastro desatualizado, segundo a Secretaria da Saúde (Sesa). É por meio dos dados que é feito o contato com o paciente para a realização dos procedimentos e, por isso, é imprescindível que o cadastro esteja sempre atualizado.
A secretaria faz um alerta para quem aguarda por procedimentos cirúrgicos eletivos, consultas ou exames para atualizarem seus dados de contato no Sistema Único de Saúde (SUS). 
No total, são 3.760 pacientes com autorização de internação hospitalar para realizar cirurgias eletivas, no qual o cadastro não está atualizado. O usuário pode conferir se seus dados estão corretos comparecendo à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em seu município e solicitar a atualização. 
“Muitos pacientes não são localizados em função da troca, em especial, do número de telefone, o que dificulta o contato das equipes de saúde. Por isso realizamos esse alerta: atualize seus dados para que quando você for chamado, as equipes de saúde possam lhe localizar”, declarou o subsecretário de Estado de Atenção à Saúde, Tadeu Marino.
A Sesa está executando o Plano Estadual de Redução de Filas (OperaES) e realizando uma força tarefa para localizar os mais de 3 mil pacientes. O contato para o chamamento dos pacientes que aguardam procedimentos é realizado, principalmente, por meio de ligação telefônica, neste sentido é fundamental que as informações cadastrais estejam corretas.
Segundo a gerente de Assistência Ambulatorial Especializada, da Sesa, Carolina Sanches, embora esse número venha diminuindo, o Estado e os municípios seguem realizando ações para atualização dos cadastros.
“É um trabalho de formiguinha, com ações como busca ativa. Mas, é muito importante que o cidadão compreenda a importância de atualizar o cadastro na Unidade de Saúde mais próxima da sua residência. São mais de três mil pacientes que já têm indicação para a cirurgia, mas estão com cadastro desatualizado, e quando chegar a vez deles, o hospital não vai conseguir contatá-los”, disse Carolina Sanches.

Como atualizar seu cadastro?

O usuário pode conferir se seus dados estão corretos comparecendo à Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência em seu município e solicitar a atualização. É importante manter o cadastro completamente preenchido e com endereço e telefones atualizados.

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