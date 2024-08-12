Mulher morre após acidente entre 9 veículos em Campo Grande, Cariacica

Rosa de Angeli foi vítima do acidente em Cariacica e morreu no domingo (11) Crédito: Instagram | @donarosabar

Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, que dirigia o carro em que a vítima estava, lamentou a morte da mãe. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho e o afeto que mamãe passou para as pessoas ficaram registrados", disse à TV Gazeta.

O sepultamento de Dona Rosa acontecerá às 16h30 desta segunda-feira (12), em um cemitério localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica.

Mensagem postada no perfil do bar no Instagram Crédito: Instagram @donarosabar

A irmã de Dona Rosa, Márcia de Angeli, conversou com a reportagem da TV Gazeta quando a vítima ainda estava sendo atendida no hospital. "Parece que houve uma parada cardíaca, então reanimaram ela, foi para a UTI... estamos esperando mais informações", afirmou. Horas depois, no entanto, a mulher não resistiu e morreu. De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, ela era casada e deixa ainda uma filha e uma neta. Ainda segundo Flávia de Angeli, o motorista que causou o acidente não fez qualquer contato com a família da idosa até a manhã desta segunda-feira (12).

O acidente envolveu oito carros e uma moto — nove veículos no total. Conforme apurado pela TV Gazeta, os motoristas estavam parados no semáforo quando um Jeep Compass chegou em alta velocidade causando o acidente. O motorista teria tido uma convulsão, por isso não conseguiu controlar a direção do veículo. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o trânsito precisou ser desviado para a Avenida Expedito Garcia. Todos os veículos foram retirados do local durante a tarde de domingo (11).