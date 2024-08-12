Mulher morre após acidente entre 9 veículos em Campo Grande, Cariacica

Uma das vítimas do grave acidente envolvendo nove veículos no bairro Campo Grande, em Cariacica, registrado na manhã de domingo (11), não resistiu aos ferimentos e morreu horas após a colisão. Rosa de Angeli Bazelate, de 67 anos, conhecida como Dona Rosa, tinha um bar na região. O perfil do estabelecimento no Instagram informou sobre o falecimento dela. A comerciante chegou a ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e foi internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.
Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, que dirigia o carro em que a vítima estava, lamentou a morte da mãe. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho e o afeto que mamãe passou para as pessoas ficaram registrados", disse à TV Gazeta.
O sepultamento de Dona Rosa acontecerá às 16h30 desta segunda-feira (12), em um cemitério localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica.
A irmã de Dona Rosa, Márcia de Angeli, conversou com a reportagem da TV Gazeta quando a vítima ainda estava sendo atendida no hospital. "Parece que houve uma parada cardíaca, então reanimaram ela, foi para a UTI... estamos esperando mais informações", afirmou. Horas depois, no entanto, a mulher não resistiu e morreu. De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, ela era casada e deixa ainda uma filha e uma neta. Ainda segundo Flávia de Angeli, o motorista que causou o acidente não fez qualquer contato com a família da idosa até a manhã desta segunda-feira (12).
O acidente envolveu oito carros e uma moto — nove veículos no total. Conforme apurado pela TV Gazeta, os motoristas estavam parados no semáforo quando um Jeep Compass chegou em alta velocidade causando o acidente. O motorista teria tido uma convulsão, por isso não conseguiu controlar a direção do veículo. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o trânsito precisou ser desviado para a Avenida Expedito Garcia. Todos os veículos foram retirados do local durante a tarde de domingo (11).
Em nota enviada nesta segunda-feira (12), a Polícia Militar informou que o Jeep Compass teria batido em um carro, que atingiu os outros automóveis, segundo relato de testemunhas. O motorista do veículo que foi atingido primeiro não tinha habilitação e foi notificado. No hospital, o condutor do Jeep disse que teve um mal súbito na direção do veículo. Ele fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e não há detalhes que possam ser repassados no momento.