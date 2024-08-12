Morta em acidente entre 9 veículos era dona de famoso bar em Cariacica

Dona Rosa Bar leva o nome da proprietária, que morreu após acidente em Cariacica Crédito: Montagem | Fernando Estevão

A mulher que morreu no acidente envolvendo nove veículos registrado na manhã de domingo (11), no bairro Campo Grande, em Cariacica, era dona de um bar famoso no bairro Morada de Santa Fé, no mesmo município. O Dona Rosa Bar leva o nome da vítima da batida, Rosa de Angeli Bazelate, de 67 anos. No perfil no Instagram, o estabelecimento informa que está em funcionamento há mais de 40 anos, desde 1978. A comerciante chegou a ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória, e foi internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos.

O sepultamento de Dona Rosa acontece às 16h30 desta segunda-feira (12), em um cemitério localizado na Rodovia do Contorno, em Cariacica. Após a notícia do falecimento, clientes e conhecidos da vítima prestaram homenagens nas redes sociais. "Hoje a gastronomia perde uma pessoa incrível", escreveu uma delas.

Rosa estava com a filha e a neta em um dos carros atingidos. A empresária Flávia de Angeli, que dirigia o carro em que a vítima estava, lamentou a morte da mãe. "Era um ser humano ímpar. Amorosa, generosa, tinha uma mão abençoada. O carinho, o afeto que mamãe passou para as pessoas ficou registrado", disse à TV Gazeta.

Rosa de Angeli Bazelate, de 67 anos, morreu horas após o acidente Crédito: Instagram @donarosabar

A irmã de Dona Rosa, Márcia de Angeli, conversou com a reportagem da TV Gazeta quando a vítima ainda estava sendo atendida no hospital. "Parece que houve uma parada cardíaca, então reanimaram ela, foi para a UTI... estamos esperando mais informações", afirmou. Horas depois, no entanto, a mulher não resistiu e morreu.

De acordo com apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, ela era casada e deixa ainda uma filha e uma neta. O acidente envolveu oito carros e uma moto - nove veículos no total. Os motoristas estavam parados no semáforo quando um Jeep Compass chegou em alta velocidade, causando o acidente. O motorista teria tido uma convulsão, por isso não conseguiu controlar a direção do veículo. Segundo a Prefeitura de Cariacica, o trânsito precisou ser desviado para a Avenida Expedito Garcia. Todos os veículos foram retirados do local durante a tarde de domingo (11). Ainda segundo Flávia de Angeli, o motorista que causou o acidente não fez qualquer contato com a família da idosa até a manhã desta segunda-feira (12).