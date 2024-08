Acidente grave entre veículos interdita trânsito em Campo Grande, Cariacica

Acidente foi registrado na manhã deste domingo (11), na Avenida Mário Gurgel (antigo trecho da BR 262), altura do bairro Campo Grande, em Cariacica; ainda não há informações de quantidade de vítimas e de veículos envolvidos

O Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para ocorrência de colisão com vítimas por volta das 11 horas. Equipes foram encaminhadas e a ocorrência seguia em andamento até por volta das 14h. Segundo apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta , os motoristas estavam parados no semáforo quando um Jeep Compass passou acertando os veículos.

Todas as vítimas foram socorridas com vida. No local, a Polícia Militar informou à reportagem da TV Gazeta que foram quatro veículos envolvidos no acidente. No entanto, testemunhas afirmam que foram pelo menos nove.