'Só um milagre', diz pai de criança atropelada com a mãe em Vila Velha

Segundo Heidson, a esposa, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quebrou o braço em dois lugares e fraturou a perna, mas está consciente. Já a filha está intubada. "O cérebro está inchado, ela perdeu muito sangue e também alguns dentes, e não está chegando oxigênio no cérebro. Estão fazendo de tudo para salvar a vida dela. Ela não está respondendo a reflexos. Se ela sobreviver pode ter sequelas."