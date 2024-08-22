'Só um milagre', diz pai de criança atropelada com a mãe em Vila Velha

Mãe e filha que foram atropeladas na faixa de pedestres na Glória, em Vila Velha, estão internadas em estado grave. Segundo Heidson Fantoni, marido da mulher e pai da criança de cinco anos, a filha está sem responder a reflexos e intubada. "Só um milagre. Só o Senhor", desabafou, em conversa com o produtor Ludson Nobre, da TV Gazeta.
Segundo Heidson, a esposa, que está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), quebrou o braço em dois lugares e fraturou a perna, mas está consciente. Já a filha está intubada. "O cérebro está inchado, ela perdeu muito sangue e também alguns dentes, e não está chegando oxigênio no cérebro. Estão fazendo de tudo para salvar a vida dela. Ela não está respondendo a reflexos. Se ela sobreviver pode ter sequelas."
As duas estavam saindo do Pronto Atendimento (PA) da Glória, na quarta-feira (21), quando foram atingidas por um carro que furou o sinal vermelho. Elas haviam saído do local após a criança ser medicada, pois estava sentindo dores, e iriam encontrar com o pai para irem para casa. O motorista saiu do local sem prestar socorro. Ele foi identificado, compareceu à delegacia e foi autuado. O motorista, identificado como Wenderson Fagundes Melo, 20 anos, compareceu à Delegacia Regional de Vila Velha, uma hora e vinte após o acidente, foi autuado por lesão corporal culposa, pagou uma fiança e foi liberado. A Polícia Civil não informou o valor da fiança.